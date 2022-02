Ach ja, wer würde in diesen trüben Februar-Tagen nicht gern in die Ferne schweifen?! Lena Gercke hat es gemacht. Seit Tagen versorgt sie ihre Fans mit traumhaft schönen Schnappschüssen von den Malediven. Zum Abschluss gibt es nun nochmal ein ganz besonderes Bikini-Foto.

Das Jahr ist noch ziemlich jung. Doch Lena Gercke ist bereits ganz schön herumgekommen. So postete sie auf ihrer Instagram-Seite etwa schon Bilder aus den österreichischen Bergen, aus Dubai und nun zuletzt von den Malediven.

Wie der Ortsmarke von Gerckes jüngsten Posts zu entnehmen war, befand sich die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin in der vergangenen Woche auf dem zu den Malediven gehörenden Baa Atoll. Untergebracht war sie natürlich in einem Luxus-Resort.

Die 33-Jährige teilte nicht nur Bilder von den Traumständen um sie herum, sondern auch diverse Fotos von sich selbst im Bikini. "Sand, Sonne, Freunde und mein Baby", informierte sie ihre Followerinnen und Follower gleich zu Beginn der Reise, um was es in diesem Urlaub vor allem gehen würde.

"Eine großartige Zeit"

Tatsächlich scheint Gercke die Auszeit lediglich mit ein paar Freundinnen und ihrer eineinhalbjährigen Tochter Zoe verbracht zu haben. Von ihren Freund Dustin Schöne ist auf den Fotos jedenfalls nichts zu sehen. Zudem schreibt Gercke nun zu einem Post, der offenbar ihren Abschied von den Malediven markiert: "Eine Woche der unvergesslichen Erinnerungen - ich hatte eine großartige Zeit mit meinen Ladys. Lasst uns noch einmal zurückblicken."

Zu sehen sind in dem Post dementsprechend Fotos und Clips, die Gercke an der Seite von zwei Freundinnen oder mit ihrer Tochter in der paradiesischen Kulisse zeigen. Für Aufmerksamkeit dürfte jedoch auch der erste Schnappschuss sorgen, mit dem das Model seinen kleinen Wochenrückblick einleitet.

Ein Ring mit Macht

Es handelt sich um ein Spiegel-Selfie Gerckes. Das Handy hält sie dabei vor ihr Gesicht. Ansonsten trägt sie einen trägerlosen Bikini, der knapper kaum noch sein könnte.

Insbesondere das leicht transparente Oberteil scheint kaum noch etwas zu verdecken. Zusammengehalten wird es in der Mitte lediglich von einem Ring, über dessen enorme Macht in dieser Situation wohl sogar Frodo und Co aus "Der Herr der Ringe" ins Staunen geraten würden.

Doch bei aller Bewunderung dieser knappen Kiste - vor der Heimreise bewahrt sie Lena Gercke nicht. So heißt es nun nicht nur für sie, sondern auch für ihre Fans: Bye bye Malediven, Traumstrände und Bikini-Fotos.