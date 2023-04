Seit 50 Jahren sind KISS im Rockzirkus. Doch bald soll Schluss sein, schließlich sind die verbliebenen Gründungsmitglieder jenseits der 70. Das fordert offenbar auch seinen Tribut. So klappt Kult-Bassist Gene Simmons während eines Konzerts der Abschiedstour vorübergehend zusammen.

Gene Simmons hat bei einem Auftritt seiner Band KISS im brasilianischen Manaus einen Schwächeanfall erlitten. Wie Augenzeugen berichten, musste der Bassist der US-Rockband am Donnerstag die Bühne verlassen. Nach einer kurzen Pause kehrte der 73-Jährige aber wieder zurück.

Den Rest des Konzerts spielte Simmons dann im Sitzen. Dies zeigt auch ein Clip, den das brasilianische Nachrichtenportal "A Crítica" auf Twitter veröffentlichte.

Auf Videos von Konzertbesucherinnen und -besuchern, die in den sozialen Netzwerken kursieren, ist zudem zu sehen, wie Sänger, Gitarrist und KISS-Gründungsmitglied Paul Stanley den Auftritt zunächst unterbrach. "Wartet, wartet", erklärte der 71-Jährige. "Wir müssen aufhören."

Stanley ergänzte: "Wir wissen, wie sehr ihr Gene liebt, und ihm ist offensichtlich schlecht." Und weiter: "Wir müssen aufhören, um uns um ihn zu kümmern, weil wir ihn lieben, richtig?"

Showdown in New York

Nach fünf Minuten Pause kehrte Simmons dann auf die Bühne zurück und rockte auf einem Stuhl weiter. Woran genau der Musiker mit der berühmtesten Zunge der Rockwelt gelitten hat, ist bisher nicht bekannt.

Gene Simmons ist mit KISS gerade auf Abschiedstournee. Die "End of the Road World Tour" läuft bereits seit Januar 2019. Viele Gastspiele musste die Band dabei aufgrund der Corona-Pandemie verschieden. So endet die finale Tour erst am 2. und 3. Dezember 2023 mit einem Doppelschlag in New York City. Hier hatten Simmons und Stanley vor genau 50 Jahren die Band gegründet.

Die beiden anderen Gründungsmitglieder von KISS, Gitarrist Ace Frehley und Schlagzeuger Peter Criss, sind hingegen schon länger nicht mehr Teil der Gruppe. Sie wurden kurz nach der Jahrtausendwende von Tommy Thayer an der Gitarre und Eric Singer an den Drums ersetzt.