Wo die Liebe hinfällt, heißt es bekanntlich. Das Problem ist nur: Zwischen Georgina Fleur und Kubilay Özdemir gibt es allem Anschein nach gar keine Liebe mehr. Trotzdem sind die beiden nun Eltern geworden. Und nicht nur das. Sie sollen auch geheiratet haben, obwohl die Fetzen zwischen ihnen nur so flogen.

"Toxische Beziehung" - das ist so etwas wie ein geflügeltes Wort geworden für Partnerschaften, in denen es irgendwie nicht so ganz rund läuft. Wenn auf eine Beziehung der Ausdruck aber in jedem Fall zuzutreffen scheint, dann auf die von Georgina Fleur und Kubilay Özdemir. Das konnten bereits die Zuschauer der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" bestaunen, in der sich die beiden abwechselnd um den Hals fielen und an die Gurgel gingen.

Jüngsten Presseberichten zufolge soll es im Mai in einem Apartement in Dubai besonders heftig zwischen den beiden eskaliert sein. Zu diesem Zeitpunkt war Fleur bereits hochschwanger - mutmaßlich von Özdemir. Nach RTL-Informationen hat sie ihr Kind inzwischen auch schon zur Welt gebracht. Am Montag soll es in Berlin per Kaiserschnitt geboren worden sein.

Hochzeit in Dubai?

Dass sich die Eltern des Kindes mitunter bis aufs Messer bekriegen, ist jedoch nicht das einzige Absurde, Dramatische und Traurige an der Geschichte. Wie ebenfalls RTL berichtet, sind Fleur und Özdemir nämlich sogar bereits verheiratet. Die Hochzeit soll in Dubai stattgefunden haben. Und das aus einem ganz und gar unromantischen Grund. Als unverheiratete Frau hätten Fleur bei der Geburt eines Kindes Probleme in den Vereinigten Arabischen Emiraten gedroht, so RTL.

Dass Fleur das Baby am Ende aber gar nicht in Dubai, sondern in Berlin zur Welt brachte, verleiht der Angelegenheit noch einmal eine ganz besonders skurrile Note. Was das gemeinsame Kind der beiden wohl mal über die Eskapaden seiner Eltern denken wird? Das wissen wir nicht. Und auch sonst gibt es noch nicht allzu viele Informationen über den Nachwuchs. Nur so viel: Sein Name beginnt mit einem "E".