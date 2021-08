Mit einem kryptischen Post lässt Georgina Fleur schon am Montag durchblicken, dass ihr Baby zur Welt gekommen sein könnte. Nun scheint sich diese Annahme zu bestätigen. Für die 31-Jährige würde das eine längere Social-Media-Pause bedeuten.

Anfang März tauchten erste Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft von Reality-TV-Star Georgina Fleur auf, die sich einige Wochen und mehrere Zentimeter Bauchumfang später bestätigten. Unklar war immer, wann genau das erste Baby der Ex-Dschungelcamperin zur Welt kommen soll. Nun aber hat ihre Tochter offenbar das Licht der Welt erblickt.

Dieser Post erschien am Montag. bei Instagram. (Foto: instagram.com/georginafleur.tv)

Einen ersten Hinweis darauf lieferte Fleur selbst, als sie am Montag bei Instagram - wo sie einen privaten Account pflegt - ein Foto postete, das sie hochschwanger und mit Engelsflügen zeigte. Im Text dazu hieß es: "Baby G und ich wünschen euch eine wundervolle Woche! Wir haben so einiges an Neuigkeiten zu verkünden! Könnte platzen vor Glück." Und tatsächlich ist das Mädchen wohl an jenem Tag, also dem 23. August, per Kaiserschnitt zur Welt gekommen, wie RTL jetzt erfuhr.

Den Namen des Kindes hat Georgina Fleur noch nicht bekannt gegeben. Bei einer Babyshower-Party, bei der das Geschlecht öffentlich gemacht wurde, verriet sie aber zumindest, dass er mit E beginnen wird.

Fleur seit Schwangerschaft geläuert

Unklar ist, wie es nun mit dem Vater des Babys, Fleurs Ex-Verlobtem Kubilay Özdemir, weitergeht. Es ist auch nicht bekannt, ob er bei der Geburt seiner Tochter womöglich sogar anwesend war. Zuletzt hatte sich das ehemalige Paar einen öffentlichen Rosenkrieg geliefert, bei dem es sogar zu gewalttätigen Auseinandersetzungen inklusive Polizeieinsatz gekommen sein soll. Fleur behaupete, der 41-jährige Unternehmer habe sie auch danach weiter "emotional bedrängt und belastet".

In der Schwangerschaft hatte die zuvor für exzessive Champagner-Partys und skandalträchtige Auftritte bekannte 31-Jährige eine überraschende und in den Augen ihrer Fans erfreuliche Wandlung hingelegt. Sie stellte ihre Ernährung um und setzte auf gesundes Essen, dazu trieb sie viel Sport. Vor der Geburt hatte sie zudem verkündet, sich danach eine Weile in Elternzeit begeben und eine Social-Media-Pause einlegen zu wollen. Es ist also vollkommen offen, wann es von ihr mehr News zum neuen Baby geben wird.