"Keeping Up with the Schröders": Soyeon Schröder-Kim und ihr Gerhard.

Früher machte er schon auch mal "Basta"-Politik. Heute macht er eher Pasta. Oder halt Bratkartoffeln. Gerhard Schröders fünfter Ehefrau Soyeon Kim sei Dank erhalten wir regelmäßig intime Einblicke ins neue Privatleben des Altkanzlers. Jetzt auch in Bildern. Jippie!

In diversen Interviews - vorzugsweise mit den Illustrierten "Gala" oder "Bunte" - hat uns Soyeon Schröder-Kim in den vergangenen Jahren immer wieder mal mit intimen Einblicken in ihr Privatleben an der Seite des Altkanzlers beglückt. Doch vor rund einem Jahr entdeckte die 52-Jährige auch die Segnungen von Instagram. Und spätestens seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie weiß sie auch diesen Kanal zu nutzen, um uns an ihrem Liebesglück mit Gerhard Schröder teilhaben zu lassen.

Die ersten Posts waren den Umständen entsprechend allerdings noch nicht ganz so freudig. Schließlich präsentierten sie die Südkoreanerin und den SPD-Politiker mit der neuesten Maskenmode im Hause Schröder-Kim - sie wahlweise mit einem Mundschutz im hellen Blau oder mit Blumen-Dekor, er mit einer dunkelblauen Variante. Aber auch eine "selbstgenähte Maske mit einer Kaffeefiltertüte für meinen Mann" präsentierte Soyeon Schröder-Kim ihren Followern. Viele wären sicher froh, eine so fürsorgliche Partnerin zu haben wie der Altkanzler.

Die totale Fürsorge

Nur in Sachen Haareschneiden würde Gerhard Schröder dann wohl doch lieber auf die Fertigkeiten eines geschulten Coiffeurs zurückgreifen. Anders jedenfalls ist sein grimmiger Gesichtsausdruck kaum zu erklären, während sich seine Gattin mit Kamm und Schere über sein "naturbrünettes" Haupthaar hermacht. Der "In Corona-Zeiten ohne Friseur" betitelte Schnappschuss vom aktuellen Beauty-Programm des Altkanzlers ist tatsächlich eine der jüngsten Offenbarungen auf Soyeon Schröder-Kims Instagram-Seite, auch wenn das Bild schon vor einiger Zeit entstanden sein muss - auf ihrem Facebook-Account zeigt sie das Foto nämlich schon länger.

Doch bei diesem Einblick bleibt es nicht. Stattdessen zeigt uns Soyeon-Kim auch, dass sie die Fürsorglichkeit nicht allein für sich gepachtet hat. Vielmehr hat es auch der ehemalige "Basta"-Politiker raus, sich für seine Lebensgefährtin ins Zeug zu legen. Davon zeugt etwa ein Bild, auf dem Gerhard Schröder freudestrahlend einen Blumenstrauß in den Händen hält. Ach was, Strauß, gefühlt ist es eine halbe Wiese.

Die Feldblume rules

"Blumen kaufen für Ehefrau tut jeder, aber Feldblumen selbst pflücken macht nicht jeder", lautet Schröder-Kims begeisterter Kommentar dazu. Und sie scheint den Altkanzler auch noch zu zitieren: "Kornblume ist die schönste Feldblume. Endlich habe ich sie für dich gefunden!"

Während draußen im Freien einfach nichts an die Feldblume heranreicht, sind am heimeligen Herd Bratkartoffeln der letzte Schrei. Das wissen wir bereits seit knapp zwei Jahren, als Soyeon-Kim der "Bunten" verriet, dass ihr Ehemann die besonders gut zubereiten kann, seit er sich dafür Tipps von Star-Koch Alfons Schuhbeck geholt hat. "Das finde ich reizend von Gerhard", lobte sie schon damals die Kochkünste des Gatten.

Diese Arme!

Wie reizend sich Schröder mit Pfanne und Wender macht, ist nun dank Soyeon-Kims Instagram-Seite für die Öffentlichkeit auch im Bild festgehalten. Sie sei gefragt worden, ob ihr Mann auch zu Hause Bundeskanzler sei, schreibt die Südkoreanerin zu der Aufnahme und ergänzt: "Das Foto erklärt, souverän ist er immer noch, aber zu Hause eher an der Bratpfanne."

Äußerst souverän sind übrigens auch die ärmellosen Daunenjacken, die Schröder in verschiedenen Farbvarianten aufträgt. Die Oberarme des Altkanzlers kommen dabei besonders gut zur Geltung. Beinahe könnte man meinen, er wolle seinen Pipeline-Kumpel Wladimir Putin in den Schatten stellen. Wenn da mal der russische Präsident nicht bald zum oberkörperfreien Gegenschlag ausholt.