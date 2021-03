Soyeon Schröder-Kim plaudert 2018 öffentlich über das Intimleben ihres jetzigen Ehemannes und dessen Ex-Frau Doris Schröder-Köpf. Die 57-Jährige ist darüber wenig erfreut und reicht Klage gegen Kim ein. Nun zieht sie diese überraschend zurück und liefert auch eine Erklärung für ihre Entscheidung mit.

Doris Schröder-Köpf, die Ex-Frau des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, hat eine Klage gegen dessen neue Frau, Soyeon Schröder-Kim, überraschend zurückgezogen. Wie die Illustrierte "Bunte" in einer Vorabmeldung berichtet, ist damit die für den 19. März angesetzte mündliche Verhandlung vor dem Hamburger Landgericht passé. "Ich habe mich entschieden, die Klage zurückzuziehen", sagte Schröder-Köpf in einem Statement dem Blatt.

Nach einer Herz-OP habe sie ihren inneren Kompass neu ausgerichtet: "In Frieden zu sein, ist mir wichtiger als Recht zu bekommen." Deswegen wolle sie keine "wertvolle Lebenszeit mehr darauf verwenden, mich mit dieser verstörenden Pressekonferenz im Januar 2018 zu befassen". Laut eines Gerichtssprechers wäre es in der Verhandlung um "äußerungsrechtliche Unterlassungsansprüche" gegangen, die von den Parteien in Klage und Widerklage gegeneinander geltend gemacht würden.

Äußerungen über Intimleben der Schröders

Im Kern geht es in dem Streit um Aussagen von Schröder-Kim über den genauen Zeitpunkt und Anlass der Trennung des ehemaligen Kanzlerpaares. Kim behauptete, sie sei nicht der Grund für das Scheitern der Beziehung von Doris und Gerhard. "Auf einer Pressekonferenz in Seoul äußert sich die Freundin des ehemaligen Bundeskanzlers über das angebliche Familien-, ja sogar Intimleben des noch verheirateten Mannes - bis hin zur Schlafzimmernutzung", kommentiert Schröder-Köpf die Geschehnisse von damals. Das sei für sie eine "Trump-haft anmutende Grenzüberschreitung" gewesen.

Gerhard Schröder und seine dritte Frau Doris heirateten 1997, seit 2018 sind sie offiziell geschieden. Der ehemalige Bundeskanzler lernte Soyeon Kim bereits 2015 kennen, als sie bei einem Meeting in Südkorea als Dolmetscherin arbeitete. Vorher war die heute 53-Jährige mit einem Schönheitschirurgen in Seoul verheiratet und hat mit ihm eine gemeinsame Tochter. Die Hochzeit mit Gerhard Schröder fand am 2. Mai 2018 in Seoul statt. Doris Schröder-Köpf ist seit 2016 in einer Beziehung mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius.