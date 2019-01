Gina-Lisa Lohfink ist offenbar so krank, dass sie einen Auftritt absagen muss. Die Diagnose: eine schwere Lungenentzündung. Eine Ärztin des Reality-TV-Stars macht sich große Sorgen.

TV-Star Gina-Lisa Lohfink hat einen Auftritt in Goslar abgesagt. Die 32-Jährige ist offenbar sehr krank. Bereits am vergangenen Donnerstag sei es ihr in der TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus - Die Stunde danach!" "sehr schlecht" gegangen, ist auf ihrem Instagram-Profil zu lesen. Sie habe sogar kurzzeitig ihren Platz verlassen müssen, um Medikamente einzunehmen. Weiter heißt es, dass ihr Auftritt in der Diskothek "Nachtschicht" in Goslar "aufgrund einer sehr schweren Lungenentzündung" abgesagt werden musste.

Gina-Lisa bedauere diese Entscheidung, diese sei aber "nun dringend notwendig, da laut ihrer Ärztin sogar Lebensgefahr besteht und sie ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, falls sie sich jetzt nicht schont", erklärt ihr Management. Unter anderem der Zigarettenrauch, Nebelmaschinen in den Klubs, Kälte und Sport stellten derzeit eine Bedrohung für ihre Gesundheit dar. Einen Nachholtermin für das Event gibt es bereits am 2. März.

Von den Fans gab es viel Verständnis und zahlreiche Genesungswünsche via Instagram. Gina-Lisa Lohfink freute sich unterdessen mit den Dschungelcamp-Stars und gratulierte Evelyn Burdecki zur Dschungelkrone. "Und die schöne Dschungel-Zeit ist leider wieder vorbei ...", heißt es zudem bei ihr auf Instagram: "Umso mehr freue ich mich jetzt schon wieder auf das Dschungelcamp 2020".