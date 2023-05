Schon seit Verena Kerths Teilnahme am Dschungelcamp kursieren Gerüchte über ihre Beziehung zu Marc Terenzi. Ein ums andere Mal wurde der 44-Jährige mit Blessuren gesehen, die beide als Unfälle abtun. Von häuslicher Gewalt wollen sie nichts wissen. Giulia Siegel schätzt die Lage anders sein und wirkt besorgt.

In einem Interview mit RTL haben Verena Kerth und ihr Verlobter Marc Terenzi kürzlich sämtliche Gerüchte über häusliche Gewalt vom Tisch gewischt. Für das blaue Auge, das nach Kerths Teilnahme am Dschungelcamp noch im Hotel in Australien bei dem Musiker zu sehen war, machte er einen Ausrutscher im Bad verantwortlich. Ein weiteres entstand dem 44-Jährigen zufolge bei einem "sexuellen Unfall".

Auch dass der Musiker wieder dem Alkohol verfallen sein soll, dem er vor Jahren bereits abgeschworen hatte, entspräche nicht der Wahrheit. "Natürlich sind wir super oft auf Events. Wir sind unterwegs, wir haben unsere Jobs. Wir treffen uns mit Leuten. Wir sind, wie gesagt, jetzt nicht die Stubenhocker oder so. Natürlich wird auch mal ein Glas Wein getrunken - aber alles in Maßen", so Kerth in dem Doppelinterview am Wochenende.

Terenzi "hat alles verloren"

Bekannte des Paares scheinen das allerdings anders zu sehen. So rät DJ und Reality-Star Giulia Siegel ihrem Kumpel Mark Terenzi jetzt sogar indirekt zur Trennung. Die Kollegen von RTL trafen die 48-Jährige im Rahmen eines Charity-Dinners in Berlin. Auf das Thema Kerth/Terenzi angesprochen, sagte sie ganz unverblümt: "Ich hoffe, dass der Marc ganz, ganz schnell da rauskommt. Ich drücke ihm alle Daumen. Der Mensch hat in sechs Monaten alles verloren, was er sich aufgebaut hat, wirklich alles." Tatsächlich ist der Musiker seinen Job als Teil der Band Team 5fünf seit Kurzem bereits los.

Zuletzt tauchte sogar ein Video auf, in dem Kerth ihrem Verlobten im Streit auf Mallorca tatsächlich eine Ohrfeige gibt. Sie aber fühlt sich missverstanden. Was gerade passiere, sei "ein Horror" und "eine Vernichtungs-Maschinerie", sagte sie zu RTL. "Wir führen eine wunderbare Beziehung. Das Bild in der Presse entspricht nicht der Wahrheit", pflichtete ihr Terenzi bei.

Marc Terenzis Ex-Freundin Jenny Elvers war ebenfalls bei dem Event in Berlin zugegen, ging einer Nachfrage seitens der RTL-Reporterin jedoch geschickt aus dem Weg. Elvers und Terenzi waren sich bei den Dreharbeiten zur Reality-Show "Club der guten Laune" nähergekommen, doch hielt die Beziehung nur wenige Wochen.