Im August soll Guido Maria Kretschmer mit einem Verdienstorden geehrt werden. Doch die Freude darüber wird vom Tod von Vater Erich überschattet. Der Modedesigner verabschiedet sich mit emotionalen Worten.

Modedesigner Guido Maria Kretschmer trauert um seinen Vater. Erich Kretschmer sei bereits in der "vergangenen Woche" gestorben, schrieb Sohn Guido Maria in einem aktuellen Instagram-Post. "Mein so geliebter Vater hat seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen", schrieb der 58-Jährige.

"Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit", führte er fort. Erich habe ihm immer gezeigt, dass alles möglich ist und dass man sehr glücklich durchs Leben geht, wenn man anständig und liebevoll ist. "Alles, was ich bin, bin ich durch ihn, weil er das Gute in mir gepflegt hat. Ich werde dich so sehr vermissen, Papa." Ein Vertrauter der Familie sagte der "Bild"-Zeitung, dass der Tod den Modedesigner mitnehme: "Erichs Tod ist für alle schwer. Guidos Eltern waren über sechzig Jahre ein Paar, das sich durch seine Liebe gegenseitig unterstütze." Die Beisetzung soll laut "Bild" bereits erfolgt sein - am Samstag im engsten Familien- und Freundeskreis in Kretschmers Heimatgemeinde bei Warendorf in Westfalen.

Kretschmer hatte seine Eltern immer als liebevolle "Profi-Eltern" beschrieben. "Sie haben ein dickes Fell, waren sehr tolerant mit uns Kindern. Eine Zeit lang hatte meine Mutter auch noch zwei Tages-Pflegekinder aufgenommen", sagte er der "Bild"-Zeitung 2020. Seine Eltern hätten ihn nie geschlagen, "nicht mal einen Klaps auf den Po". Er sei nur mit Worten und Liebe erzogen worden.

Die Eltern des 58-Jährigen hätten auch nie ein Problem damit gehabt, dass er schwul ist. Er bezeichnete sie als Freigeister ohne Altlasten. "Meine Eltern zählen zu den tolerantesten Menschen, die ich kenne", sagte er damals. "Sie haben nie etwas von mir erwartet und mir fast alles erlaubt. Sie haben sehr früh verstanden, dass sie mich nur dann haben, wenn sie mich gehen lassen. Meine Eltern hatten nicht mal ein Problem damit, dass ich als Kind meine Milch am liebsten aus einem Champagnerglas getrunken habe."

Der Designer und Moderator soll am 22. August in der Düsseldorfer Staatskanzlei vom NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen bekommen. In der Begründung der Staatskanzlei heißt es demnach, dass Kretschmer seine Popularität mit viel Herz und Engagement für Menschen in einer außerordentlich schwierigen Lebenslage einsetzen würde. Ob er an der Zeremonie teilnehmen wird, ist noch unklar. Der Verdienstorden wird seit 1986 verliehen und ist auf 2500 lebende Preisträger begrenzt. Neben Prominenten werden auch Menschen ausgezeichnet, die normalerweise nicht in der Öffentlichkeit stehen.