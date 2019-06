Nur weil man einander ewige Treue geschworen hat, heißt das noch lange nicht, dass man auch gemeinsam wohnen muss. Gwyneth Paltrow und ihr Ehemann wählen einen ungewöhnlichen Kompromiss: Er darf nur Teile der Woche bei ihr einziehen.

Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk sind seit dem vergangenen September verheiratet, die Schauspielerin und der Drehbuchautor und Regisseur leben aber nicht durchgehend zusammen. Das hat Paltrow nun im Gespräch mit der "Sunday Times" verraten. Nur vier Tage in der Woche lebt Falchuk bei seiner Ehefrau, die restlichen Tage verbringt er demnach in seinem eigenen Haus.

Die Bekannten der Schauspielerin halten dieses Arrangement offenbar für ganz fantastisch. "Oh, alle meine Freunde sagen, dass unsere Art zu leben ideal klingt und wir nichts daran ändern sollen", erzählte die 46-jährige Paltrow.

Und es scheint zu funktionieren. Im März gratulierte sie ihm mit einem liebevollen Instagram-Post, in dem sie unter anderem schrieb: "Es ist dein Geburtstag, aber es fühlt sich an, als ob du das Geschenk bist. [...] Ich bin so glücklich, dass du geboren wurdest, Brad Falchuk. Ich liebe dich über alles."

In Liebesdingen ungewöhnlich

Paltrow ist bekannt dafür, in Beziehungsdingen ungewöhnliche, neue Wege einzuschlagen. Nach der Trennung von ihrem ersten Mann, dem Coldplay-Frontmann Chris Martin, witzelten viele noch über die von den beiden praktizierte "bewusste Entpaarung". Heute ist die Häme lange nicht mehr so groß. Paltrow und Martin sind Freunde. Sie fahren sogar gemeinsam mit ihren Kindern Apple und Moses in den Urlaub.

Paltrow und Martin lernten sich 2002 kennen. Die beiden heirateten rund ein Jahr später, 2014 begannen sie den Prozess der besagten "bewussten Entpaarung", 2016 wurden sie geschieden. Paltrow und der 48-jährige Fernsehproduzent Brad Falchuk sind seit 2014 ein Paar. Die Hochzeit folgte im Juli 2018.