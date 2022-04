Mitte März kommt Hailey Bieber mit Symptomen, die einem Schlaganfall ähneln, ins Krankenhaus. Schon da spricht sie von einem der "gruseligsten Momente" in ihrem Leben. Nun geht sie erstmals ausführlich auf das Schockerlebnis ein.

Hailey Bieber hat sich zum ersten Mal detailliert zu ihrem Krankenhausaufenthalt am 10. März geäußert. In einem Video, das sie auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlichte, schildert die Ehefrau von Musiker Justin Bieber die beängstigende Erfahrung und erklärt, dass sie die Geschichte "in ihren eigenen Worten" erzählen wolle.

Zunächst berichtet das Model vom "Mini-Schlaganfall". Hailey Bieber erklärt, sie habe ein "seltsames Gefühl" in ihrem rechten Arm verspürt, während sie mit ihrem Mann beim Frühstück gesessen sei. Ihre Fingerspitzen hätten sich "taub und seltsam" angefühlt. Als ihr Mann sie gefragt habe, ob es ihr gut gehe, habe sie nicht antworten können. "Die rechte Seite meines Gesichts begann zu hängen, ich konnte keinen Satz herausbringen", erinnert sie sich. "Ich dachte sofort, ich hätte einen Schlaganfall."

Justin Bieber habe den Notarzt alarmiert, heißt es weiter. Ein Sanitäter, der in der Nähe gewesen sei, habe dann damit begonnen, die 25-Jährige zu untersuchen. Das Hängen des Gesichts habe etwa 30 Sekunden gedauert, berichtet sie. Sie habe Mühe gehabt, Worte zu formulieren, um die vom Sanitäter gestellten Fragen zu beantworten. Ihre Angst habe "alles nur noch schlimmer" gemacht, so Hailey Bieber. "Als ich in der Notaufnahme ankam, war alles wieder in Ordnung - ich konnte sprechen und hatte keine Probleme mit meinem Gesicht oder meinem Arm."

Kombination von Faktoren

Sie sei über Nacht im Krankenhaus in Palm Springs geblieben und habe sich einer Reihe von Tests unterzogen, mit denen festgestellt werden sollte, was das Blutgerinnsel verursacht haben könnte, so Hailey Bieber. In der Notaufnahme sei sie auf der Schlaganfall-Checkliste mit null Punkten bewertet worden. Auch habe sie keine Symptome mehr gehabt. Die Tests hätten ergeben, dass sie eine transitorische ischämische Attacke (TIA) erlitten habe. Umgangssprachlich wird diese auch als "Mini-Schlaganfall" bezeichnet.

Die Ärzte erklärten ihr demnach, dass eine Kombination aus drei Faktoren zu dem Schlaganfall beigetragen habe: Zum einen habe sie gerade mit der Einnahme der Antibabypille begonnen gehabt, ohne mit ihrem Arzt darüber zu sprechen. Da sie häufig unter Migräne leide, habe dies Probleme verursacht. Zum anderen habe sie vor Kurzem eine Corona-Infektion erlitten. Und schließlich sei sie "innerhalb kürzester Zeit nach Paris und zurück gereist". All dies habe zusammengewirkt. Am nächsten Morgen sei sie aber wieder aus der Klinik entlassen worden.

Wie das Mini-Blutgerinnsel in ihr Gehirn gelangt sei, sei erst bei einer Nachuntersuchung festgestellt worden, erklärt Hailey Bieber. Bei einem "genaueren" und "gründlicheren" Ultraschalltest zur Erkennung von durch Blutgerinnsel verursachten Schlaganfällen hätten die Ärzte eine kleine Öffnung im Herzen (PFO) entdeckt. "Normalerweise schließt sie sich bei der Geburt von selbst", so Hailey Bieber. Bei ihr sei dies jedoch nicht geschehen.

"Ich bin wirklich erleichtert"

Demnach wurde bei ihr ein PFO "Grad 5" diagnostiziert, der "höchstmögliche Grad". Das Loch sei zwischen 12 und 13 Millimetern groß gewesen. "Das Blutgerinnsel entkam durch das Loch in meinem Herzen und wanderte zu meinem Gehirn und deshalb erlitt ich einen Mini-Schlaganfall." Auf Anraten ihrer Ärzte sei das PFO bei der Operation verschlossen worden.

"Ich bin echt erleichtert, dass ich diese wirklich beängstigende Situation hinter mir lassen und mein Leben leben kann", sagt Hailey Bieber in dem Clip. Am Ende des Videos bedankt sie sich bei den Ärzten, die sie während des gesamten Prozesses behandelt hätten.

Sie habe nach dem Eingriff nicht sofort alle Einzelheiten mit der Öffentlichkeit teilen, sondern erst einmal abwarten wollen, so Hailey Bieber. "Wenn irgendjemand das hier sieht, der das Gleiche oder etwas Ähnliches durchgemacht hat, fühle ich mit euch", ergänzt sie. "Und ich weiß, wie lebensverändernd und beängstigend das ist."

Hochzeit mit Justin Bieber 2018

Hailey Bieber hatte bereits am 12. März via Instagram-Post bekannt gegeben, dass sie nach "schlaganfallähnlichen Symptomen" ins Krankenhaus gebracht worden sei. "Obwohl dies definitiv einer der gruseligsten Momente war, die ich je erlebt habe, bin ich jetzt zu Hause, und es geht mir gut, und ich bin so erleichtert und dankbar für all die großartigen Ärzte und Krankenschwestern, die sich um mich gekümmert haben", schrieb sie damals.

Das als Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin 1996 zur Welt gekommene Model und der Popstar Justin Bieber kennen sich bereits seit ihrer frühesten Kindheit. Im Juli 2018 verlobten sich die beiden auf den Bahamas. Zwei Monate später heirateten sie standesamtlich in New York. Im September des Folgejahres gaben sie sich ihr Eheversprechen ein zweites Mal bei einer großen kirchlichen Zeremonie mit 150 geladenen Gästen.