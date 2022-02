Bieber lud zur Aftershow-Party in die Bar The Nice Guy in West Hollywood.

Justin Bieber gibt ein Konzert und lädt zu einer Aftershow-Party ein. Plötzlich kommt es zu einer Auseinandersetzung - auf offener Straße fallen Schüsse. Bei der Schießerei sollen drei Männer verletzt worden sein. Die Polizei ermittelt.

Justin Bieber hat im Rahmen des Super-Bowl-Wochenendes ein Konzert im Pacific Design Center in Los Angeles gegeben. Danach lud er zur Aftershow-Party in die Bar The Nice Guy in West Hollywood. Am späten Abend kam es vor dem Laden zu einer Auseinandersetzung, bei der Schüsse fielen. Das bestätigte die Polizei von Los Angeles unter anderem dem US-Portal "TMZ" und der britischen Boulevardzeitung "The Sun".

Drei Männer im Alter von 19, 24 und 60 Jahren seien angeschossen und verletzt worden, erklärte die Polizei. Alle wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht und befinden sich in stabilem Zustand. Wer an dem Streit beteiligt war und wer oder wie viele Personen die Schüsse abgefeuert hatten, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zu der Aftershow-Party geladen waren laut "TMZ" unter anderem Leonardo DiCaprio, Drake, Tobey Maguire, Kendall Jenner und Khloé Kardashian. Justin Bieber und Ehefrau Hailey Bieber sollen die Location nach dem Vorfall eilig verlassen haben.