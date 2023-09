Möglicherweise erinnert sie sich nicht so gern an diesen Moment: Halle Berry bei den Nikelodeon Kids Choice Awards 2012.

Eigentlich sei sie ja eine Bewunderin von Drake, gibt Halle Berry zu verstehen. Doch jetzt hat die Schauspielerin mit dem Musiker ein Hühnchen zu rupfen. Der Grund: Die neue Single des Rappers ziert ungefragt ein Foto von ihr. Und das ist nicht gerade vorteilhaft.

Oscarpreisträgerin Halle Berry ist nicht gut auf Rapper Drake zu sprechen. Auf ihrer Instagram-Seite äußerte die Schauspielerin nun deutlich ihren Unmut, nachdem der Sänger offenbar ungefragt ein Bild von ihr für sein neues Single-Cover verwendet hat.

"Wenn Menschen, die man bewundert, einen enttäuschen, muss man drüberstehen und weitermachen", schreibt die 57-Jährige in den Kommentaren zu einer Instagram-Kachel, in der sie festhielt: "Manchmal muss man der größere Typ sein ... auch wenn man eine Frau ist!"

Was war genau passiert? Drake hatte am 14. September seine neue Single "Slime You Out" gemeinsam mit seiner Kollegin SZA für den darauffolgenden Tag angekündigt. Dazu postete der 36-Jährige das Single-Cover, das eine erschrockene Halle Berry zeigt, die mit grünem Schleim überzogen ist.

Der Schnappschuss war bei den Nikelodeon Kids Choice Awards im Jahr 2012 entstanden. Dort ist es langjährige Tradition, prominente Gäste mit grünem Glibber-Schleim zu überziehen. Drake habe sie zwar um ihre Erlaubnis gebeten, das Foto verwenden zu dürfen, erläutert Berry ebenfalls in den Kommentaren. Sie habe jedoch abgewunken. "Das ist nicht cool, ich habe Besseres erwartet", so das ehemalige Bond-Girl zu dem Umstand, dass sich der Rapper über die Absage hinweggesetzt hat.

Drakes neuer Song ist ein Vorgeschmack auf sein kommendes Album "For all the Dogs", das am 6. Oktober veröffentlicht werden soll. Es wird das achte Studioalbum des Kanadiers sein, der es bislang mit allen seinen Longplayern nicht nur in seinem Heimatland, sondern auch in den USA auf den ersten Platz der Album-Charts geschafft hat.

Im September 2018 brach Drake einen Uralt-Rekord der Beatles: Alle 25 Tracks seines Albums "Scorpion" waren in den Billboard-100-Charts, sieben davon in den Top Ten. Sein bis dato letztes Werk "Honestly, Nevermind" kam erst im vergangenen Jahr auf den Markt und erreichte auch die bislang beste Drake-Platzierung in Deutschland: Platz drei.