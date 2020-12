US-Schauspielerin Natalie Desselle-Reid erkrankt Anfang des Jahres an Darmkrebs. Jetzt ist sie im Alter von 53 Jahren gestorben. Ihre Freundin und Kollegin Halle Berry ist tief bestürzt und verleiht ihrer Trauer in den sozialen Medien Ausdruck.

Schauspielerin Natalie Desselle-Reid ist im Alter von 53 Jahren am Montagmorgen gestorben. Das bestätigte ein Familienmitglied dem US-Portal "TMZ". Desselle-Reid starb an den Folgen einer Darmkrebs-Erkrankung, die Diagnose hatte sie Anfang dieses Jahres erhalten.

Halle Berry zeigte sich auf Instagram tief bewegt vom Tod ihrer Schauspielkollegin. "Ich bin absolut schockiert und mein Herz ist gebrochen. Ich brauche eine Minute", schreibt sie in ihrem ersten Post zum Tod der Freundin und fügt den Hashtag #RIP ("Ruhe in Frieden") hinzu. Dazu veröffentlichte sie einen kurzen Clip aus dem Film "B.A.P.S." (deutscher Titel: "Beverly Hills Beauties") aus dem Jahr 1997. Für die Komödie standen die beiden Schauspielerinnen gemeinsam vor der Kamera. Desselle-Reid war zudem für ihre Rollen in der Sitcom "Eve" oder der Komödie "Madea's Big Happy Family" bekannt.

Zu einer Foto-Galerie von Desselle-Reid und den gemeinsamen Dreharbeiten schreibt die 54-jährige Berry dann noch einen langen Text, in dem sie sich von ihrer Freundin verabschiedet und "B.A.P.S."-Regisseur dafür dankt, die zwei seinerzeit zusammengebracht zu haben. Das habe ihre Leben verändert, sie sei ihm dafür für immer dankbar. "Natalie war eine der wertvollsten Personen, die ich je gekannt habe. Als ich sie das zweite Mal traf, waren unsere Herzen miteinander verflochten - wir hatten eine Verbindung, die einfach unerklärlich war", heißt es dort weiter.

Und Berry findet noch viele weitere lobende Worte für ihre Freundin: "Natalie hat uns durch ihre Figuren Liebe, Freude und Humor beigebracht - sie konnte ihr Licht niemals dimmen, und es war ansteckend. Mit ihr habe ich härter gelacht als jemals zuvor. Sie zeigte uns, dass es in Ordnung war, doof und lustig und trotzdem aufrichtig und außerordentlich freundlich zu sein." Desselle-Reid sei oft unterschätzt worden, aber ihr Licht scheine weiter "durch die Menschen, die aufgewachsen sind und sie beobachtet haben, die Menschen, die sie am besten kannten und diejenigen von uns, die sie liebten." Dann wendet sich Berry noch an Desselle-Reids Ehemann Leonard sowie ihre drei gemeinsamen Kinder Sereno, Summer und Sasha. "Mein Herz ist bei ihrer ganzen Familie!"