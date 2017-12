Unterhaltung

Schluss mit der "halbgaren Ehe": Hape Kerkeling hat geheiratet

Über Kerkelings Privatleben ist nicht viel bekannt. Der Schauspieler und Entertainer meidet Gespräche über sein Liebesleben in der Öffentlichkeit. In seiner Kolumne für die Zeitschrift "Gala" bricht er nun voller Freude sein Schweigen.

Entertainer Hape Kerkeling ("Kein Pardon") hat geheiratet. Darüber schreibt der 53-Jährige in seiner Kolumne für die Zeitschrift "Gala". Darin beschreibt er seine Freude über die Öffnung der Ehe auch für Homosexuelle am 1. Oktober: "Die Ehe für alle, mein persönliches Highlight 2017! Dem Himmel sei Dank und vergelt's Gott! Für mich war es wie ein zweiter Mauerfall!" Nun könne man sich ganz einfach "quasi vom Standesamt upgraden lassen". Ob er das inzwischen selbst gemacht habe?, fragt Kerkeling dann und ergänzt: "Die Antwort lautet: Jaha!"

Das Ehepaar ist seit mehr als sechs Jahren zusammen und seit Dezember 2016 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Kerkeling beschrieb diesen Zusammenschluss oft als "halbgare Ehe". Zum Bundestagsbeschluss zur Ehe für alle sagte er im Juni: "Ich danke dem Himmel. Die staatliche Diskriminierung hat ein Ende. Herz und Vernunft haben gesiegt".

Ob er angesichts des Beschlusses noch einmal den Gang zum Standesamt wagen würde, darüber hüllte sich der Schauspieler damals noch in Schweigen. "In dieser Frage bleibe ich so nebulös wie Mutti", scherzte er.

Quelle: n-tv.de