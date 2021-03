Mit seinem 50. Geburtstag zieht sich Hape Kerkeling aus dem aktiven Showgeschäft zurück. Bis jetzt. Für RTL kehrt der Comedian und Entertainer gut sechs Jahre später zurück ins Fernsehen und plant gemeinsam mit der Kölner Sendergruppe gleich mehrere "richtig schöne" Projekte.

2014 feierte Hape Kerkeling seinen 50. Geburtstag und zog sich anschließend weitgehend aus dem Showgeschäft zurück. In Interviews ließ er damals durchblicken, mit dem Business zu hadern. Zumindest dem Bühnenleben kehrte er den Rücken, arbeitete fortan noch mehr im Hintergrund. Unter anderem entstand in dieser Zeit der Film "Der Junge muss an die frische Luft", der von der Kindheit Kerkelings erzählt. Nun endlich beendet der Comedian, Moderator, Entertainer, Schauspieler, Sänger, Autor, Synchronsprecher und Kabarettist die Sendepause. Ab Herbst ist er gleich in mehrere Projekte der Mediengruppe RTL involviert.

Zum einen wird der 56-Jährige die Hauptrolle in einer neuen Serie spielen, zum anderen für weitere Unterhaltungsformate bei RTL und dem Streamingdienst TVNOW vor der Kamera stehen. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL, TVNOW und Vox. Wir haben da ein paar richtig schöne Ideen auf der Pfanne", wird Kerkeling in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert.

Im Zuge der Erneuerung

Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television und Co-Geschäftsleiter TVNOW, erklärt: "Wir erneuern RTL und entwickeln uns als Programm und Marke immer weiter: Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Hape Kerkeling einen TV-Star und Entertainer zurückholen, den viele Millionen Fans schon seit Jahren vermisst haben. Wir sind stolz, mit Hape Kerkeling Projekte in verschiedenen Genres für unseren Streamingservice TVNOW und unsere Sender RTL und Vox realisieren zu können." Die Produktion der Serie startet noch in diesem Jahr, zu sehen sein wird das Ergebnis dann 2022.

Hape Kerkeling und RTL blicken bereits auf eine längere und beachtliche gemeinsame Karriere zurück. Unter anderem moderierte der gebürtige Recklinghäuser die ersten beiden Staffeln der bis heute erfolgreichen Tanzshow "Let's Dance", damals an der Seite von Nazan Eckes. Für seine Moderation der "70er Show" erhielt er sogar den Deutschen Fernsehpreis. Und mit "Hape trifft!" hatte er bei RTL seine eigene Personalityshow, moderierte aber auch zahlreiche weitere Primetime-Formate.