Dass eine Ehe nicht zu jedem Zeitpunkt "pompöös" laufen kann, weiß jeder. Bei Modeschöpfer Harald Glööckler und seinem langjährigen Lebensgefährten soll es laut einem Bericht nun aber ganz vorbei sein. Trennungsgerüchte waren schon während und nach dem letztjährigen Dschungelcamp aufgekommen.

Im Jahr 2015 hatten der Designer Harald Glööckler und sein Ehemann Dieter Schroth sich das Jawort gegeben, nachdem sie zuvor schon viele Jahre zusammen waren. Nun möchte der 57 Jahre alte Modeschöpfer jedoch offenbar die Lebenspartnerschaft aufheben lassen. Glööcklers Anwalt bestätigte gegenüber der "Bild"-Zeitung, "[...] dass mein Mandant über seine Familienanwältin beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Aufhebung seiner Lebenspartnerschaft gestellt hat". Zu Details der Angelegenheit äußere er sich nicht. Die Scheidung heißt im Lebenspartnerschaftsrecht "Aufhebung".

Auf Instagram teilte Glööckler einen Beitrag, in dem er kaum bekleidet ist. Auf einem Schriftbanner steht geschrieben "Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das wesentliche ist für das Auge unsichtbar." Darüber hinaus schreibt er im Beitrag "Love you all" und versieht ihn mit den Hashtags #love, #peace, #change und #divorce. Auch teilt er in Stories Schlagzeilung, welche die "Scheidung" behandeln, und blickt lange in die Kamera - ohne etwas zu sagen.

Im vergangenen Jahr hatte es bereits Gerüchte über eine mögliche Trennung gegeben. Der Designer hatte Anfang 2022 am Dschungelcamp teilgenommen und dort unter anderem auch über seine Beziehung mit dem 74 Jahre alten Schroth gesprochen. Nachdem wenig später laut Medienberichten ein Umzugswagen vor dem Zuhause der beiden gesichtet worden war, kamen Trennungsgerüchte auf. Glööckler meldete sich daraufhin persönlich zu Wort.

"Nein, es hat keine Trennung stattgefunden", hatte der 57-Jährige damals noch im Gespräch mit RTL erklärt. Er fügte an: "Aber man wird ja eine Zweitwohnung nehmen dürfen und Möbel mitnehmen dürfen, wenn man viele hat." Die beiden seien seit 35 Jahren zusammen - da sei man nicht immer einer Meinung, "aber es gab jetzt keinen Grund sich auszusprechen und es gab auch keine Trennung". Glööcklers Anwalt habe kurz zuvor bereits dem Sender gesagt: "Unser Mandant ist nicht ausgezogen, sondern bezieht in Berlin eine Zweitwohnung um sich von dort verstärkt um sein Business zu kümmern."