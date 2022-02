Auszug? Trennung? Oder was? Harald Glööckler will "erst mal allein sein"

Die Bilder vom Umzugswagen vor Harald Glööcklers Haus verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Trennt sich der Designer nach seiner Rückkehr aus dem Dschungelcamp etwa von seinem langjährigen Lebensgefährten Dieter Schroth? Inzwischen machen verschiedene Erklärungsansätze die Runde.

Seit rund 35 Jahren sind sie ein Paar - beruflich wie privat. Schließlich fungierte Dieter Schroth lange nicht nur als Manager von Harald Glööckler. Der ehemalige Fußballer und Herrenausstatter, der aus einer früheren Ehe zwei Töchter hat, verliebte sich in den 80er-Jahren auch in den Mann, der damals noch Harald Glöckler mit nur einem "ö" hieß und seine Karriere als Modedesigner gerade erst begonnen hatte.

Wiederum auf den Tag genau sieben Jahre ist es nun her, dass sich Schroth und Glööckler auch vor Recht und Gesetz aneinander gebunden haben. Am 11. Februar 2015 gingen die beiden eine Eingetragene Lebenspartnerschaft ein. Die 17 Jahre Altersunterschied machten dem heute 73-jährigen Schroth und seinem mittlerweile 56-jährigen Mann damals nichts aus.

Als Harald Glööckler nun am Lagerfeuer im Dschungelcamp saß, ließ er jedoch durchblicken, dass in der Beziehung nicht mehr alles zum Besten steht. "Er hat Depressionen, ist nur noch negativ", rutschte es ihm da über seinen Lebensgefährten etwa heraus. Auch Sätze wie "Das ist einfach nur noch toxisch" oder "Das Schlimme ist, es zieht einen auch selbst runter" fielen.

"Nicht ausgezogen"

Am Donnerstag - ausgerechnet nur einen Tag vor dem siebten Hochzeitstag des Paares - machten nun rasch Fotos die Runde, die einen Umzugswagen vor Glööcklers und Schroths Villa in Kirchheim an der Weinstraße zeigten. Dort hatten sich die beiden 2015 niedergelassen, nachdem Glööckler zuvor viele Jahre seinen Lebensmittelpunkt in Berlin gehabt hatte.

Ebenso flink wie die Bilder von dem Umzug tauchten natürlich auch die zugehörigen Fragen auf: Zieht Glööckler etwa aus? Bedeutet dies die Trennung des Paares nach all den Jahren? Was für Gründe stecken hinter alledem?

Eine Antwort auf all dies gab es zunächst nicht. Inzwischen meldete sich jedoch Glööcklers Anwalt Oliver Moser zu Wort und lieferte zumindest einen ersten Erklärungsansatz: "Mein Mandant ist nicht ausgezogen, sondern bezieht in Berlin eine Zweitwohnung, um sich von dort verstärkt um sein Business zu kümmern. Aber er will auch Zeit für sich und erst mal allein sein. Alles andere wird sich zeigen", zitiert ihn die "Bild"-Zeitung.

"Harald will weiter Karriere machen"

Im RTL-Gespräch nahmen unterdessen auch einige der Mitstreiterinnen und Mitstreiter Glööcklers im Dschungelcamp und ein alter Wegbegleiter des Designers Stellung. So äußerte sich etwa der frühere Handballer und spätere Modemacher Eric Sindermann, der bereits mit Glööckler zusammenarbeitete und ihn seit Jahren kennt. "Ich denke mal, Harald will jetzt noch nicht ins Rentnerleben reingehen. Harald will trotzdem jetzt den Glamour weiter nutzen, weiter Karriere machen", mutmaßt Sindermann.

Für ihn sei Glööckler ein absoluter Profi, stellt der 33-Jährige fest. "Ich glaube, er will einfach nicht stehen bleiben. Vielleicht hat er aus diesem Grund jetzt gedacht, jetzt muss er mal irgendwie einen anderen Weg einschlagen - und den vielleicht sogar alleine", so Sindermann.

Herren, Althof, Nobat

Zu den Dschungelcamperinnen und Dschungelcampern, die sich zu Wort meldeten, gehört unterdessen Jasmin Herren. Sie stecke ja nicht in der Beziehung drin, betont sie, hält eine Trennung aber offenbar nicht für komplett ausgeschlossen. "Es ist immer schlimm, wenn so was auseinandergeht. Vor allen Dingen nach so vielen Jahren. Aber es ist auch nicht einfach, mit einem Mann in einer Ehe zu leben, wo ein Partner krank ist", so Herren.

Peter Althof gibt sich da schon etwas optimistischer: "Es kann auch sein, dass sie nur einen kleinen Disput haben, und wenn er eine Zweitwohnung hat, kann er sich ja mal häuslich trennen von ihm und nochmal Distanz suchen. Und vielleicht finden sich die beiden wieder." Und Linda Nobat erklärt: "Wenn dem jetzt aber so ist, dass tatsächlich die Trennung folgt, dann wünsche ich dem Harald alles, alles Liebe und hoffe, dass er da den richtigen Weg für sich findet."

Neue TV-Show für Glööckler

Ganz unabhängig von der Beziehung steht Glööckler ein anderer Neuanfang definitiv bevor. So erhält er ab Sonntag, 6. März, 17.30 Uhr, bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar) eine neue, von ihm präsentierte Sendung.

Das Format höre auf den Namen "Unser neues tierisches Zuhause", teilte RTL mit. Darin träten drei Familien ohne besonderes Handwerksgeschick gegeneinander an, um für ihre Tiere eine neue Behausung zu gestalten, heißt es. Glööckler entwerfe die Ideen für die neuen Quartiere, die die Familien dann mit der Unterstützung eines Handwerkers umsetzen müssten. Seinen Favoriten belohne der stolze Hundebesitzer Glööckler schließlich mit 1000 Euro Preisgeld.