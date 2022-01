Hardy Krüger jr. schreibt an toten Vater

"Visionär mit großem Verstand" Hardy Krüger jr. schreibt an toten Vater

Der Gedanke, dass er seinen Vater vor dessen Tod nicht mehr zu Gesicht bekommen könnte, tue ihm "unglaublich weh", verriet Hardy Krüger jr. 2019. Doch dazu ist es nun leider gekommen. Zum Abschied richtet er nun ein paar emotionale Zeilen an den verstorbenen Weltstar.

Schauspieler und Schriftsteller Hardy Krüger ist am 19. Januar im Alter von 93 Jahren gestorben. Kurz nach seinem Tod erinnerte sein Sohn Hardy Krüger jr. auf Instagram an seinen berühmten Vater.

"Wieder so ein Moment! Du hältst den Atem an, die Welt bleibt stehen und dir wird wieder einmal bewusst, dass alles einmal geht irgendwann", schrieb der 53-Jährige zu einem alten Polaroid-Foto. "Was bleibt, ist Liebe, Respekt und mein tiefster Wunsch, dass nun dein Weg ein friedlicher und glücklicher sein wird. Da drüben auf der anderen Seite. Hier ist nun der letzte Vorhang gefallen auf der Bühne der Welt, und die Welt verneigt sich vor dir, Vater!"

Nun wendet er sich in der Zeitschrift "Bunte" mit einem bewegenden Abschiedsbrief direkt an seinen verstorbenen Vater. Zwar hätten die beiden in den letzten Jahren keinen Kontakt mehr miteinander gehabt, doch "die wenigen Jahre, die wir gemeinsam dieses Leben gelebt haben, haben uns alle sehr geprägt, schreibt der 53-Jährige.

Fünf Jahre kein Kontakt

"Du hast uns auf Reisen mitgenommen. Hast uns Kindern die Welt gezeigt. Vieles hast du mit uns geteilt. Der Sprössling, der in die beruflichen Fußstapfen seines Vaters trat, beschreibt diesen in dem Brief als "Visionär mit großen Ideen. Ein Mensch mit Weitblick und Verstand".

Was genau zum Bruch zwischen Vater und Sohn geführt hatte, ist nicht bekannt. "Wir haben seit drei Jahren keinen Kontakt mehr", hatte der "Gegen den Wind"-Darsteller der "Bild am Sonntag" 2019 in Bezug auf seinen Vater verraten. Es sei bedauerlich, dass der Kontakt abgebrochen sei, aber man sei "in vielen Dingen anderer Meinung".

Der Gedanke, dass er seinen Vater vor dessen Tod nicht mehr zu Gesicht bekommen könnte, tue ihm "unglaublich weh", aber es sei seine Entscheidung, die er respektiere, sagte Hardy Krüger jr. weiter. Er wolle sich da nichts vorwerfen lassen und seinen Vater zu nichts zwingen. Dessen Reaktion, als er ihn einst mit einem Besuch überraschte, werde er nicht vergessen: "Er hatte kein Interesse."

Weltstar Hardy Krüger, der etwa im Film "Hatari!" neben John Wayne mitwirkte, war dreimal verheiratet. Aus der Beziehung mit der italienischen Malerin Francesca Marazzi ging neben einer Tochter auch Sohn Hardy Krüger jr. hervor. Seit mehr als 40 Jahren lebte er mit seiner dritten Frau Anita in den USA.