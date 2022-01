2020 kaufen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan ein stattliches Anwesen in Kalifornien, wo sie seit ihrem Umzug in die USA nun leben. Keine zwei Jahre später aber gefällt ihnen das Haus nicht mehr, und auch mit der Lage sind die beiden nicht zufrieden. Jetzt muss etwas Neues her.

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen ihre Villa im kalifornischen Montecito, Santa Barbara County, wieder verkaufen. Das meldet die britische "Daily Mail". Demnach plant das Paar, das 14 Millionen Dollar teure Areal zu verlassen und sich etwas Neues zu suchen, weil es "nicht überglücklich" mit dem Luxusanwesen mit 9 Schlaf-, 16 Badezimmern, einem Pool und einem Tennisplatz ist. Auch die Lage des Anwesens gefalle den beiden nicht. Dennoch soll auch das neue Zuhause in der Umgebung sein.

Laut "The Mirror" wird Harrys und Meghans bisheriges Anwesen, wo die Familie ihr erstes Weihnachtsfest zu viert verbracht hat, aber nicht offiziell auf den Markt kommen. "Es wird nur Leuten gezeigt, die über die entsprechenden Mittel verfügen und ernsthafte Käufer sind", so eine Quelle.

Der britische Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle feierten im Mai 2018 ihre Hochzeit. Ein Jahr später kam ihr Sohn Archie Mountbatten-Windsor zur Welt, im Juni 2021 folgte Töchterchen Lilibeth. Seit Anfang 2020 ist die Familie nicht mehr für die britischen Royals tätig und lebt in den USA.