Scheidungskrieg bei Kevin Costner und Christine Baumgartner. Der Hollywoodstar wirft seiner Noch-Ehefrau vor, während seiner Abwesenheit mit einem Untermieter angebandelt zu haben - und will nun beide aus dem gemeinsamen Haus werfen.

Nach 18 Jahren ist die Ehe von US-Star Kevin Costner und Model Christine Baumgartner gescheitert. In geordneten Bahnen soll das Scheidungsverfahren aber nicht ablaufen. Im Gegenteil, hinter den Kulissen sollen ordentlich die Fetzen fliegen. Wie "The Sun" berichtet, hat Christine Baumgartner ihren Mann mit einem Untermieter betrogen.

Das Ganze soll sich ereignet haben, während der Schauspieler zu Dreharbeiten unterwegs war. In dieser Zeit habe der Tech-Unternehmer Daniel Starr ein Auge auf Baumgartner geworfen und mit ihr angebandelt. Starr bestreitet jedoch die Vorwürfe und weigert sich, aus der Wohnung im Hause Costner auszuziehen, für die er erst einen zwölfmonatigen Mietvertrag für monatlich rund 50.000 Britische Pfund unterschrieben habe.

"Seine Abwesenheit war für sie sehr hart"

Der Schauspieler ist jedoch von den Fremdgeh-Gerüchten überzeugt und will nun auch seine Noch-Ehefrau aus der gemeinsamen Villa in Santa Barbara werfen. Laut Vertrag soll die 49-Jährige aus dem 115 Millionen Pfund teuren Strandkomplex in Kalifornien ausziehen, bis Costner ihre "finanziellen Forderungen" erfüllt hat. Trotz dessen Angebot, sie beim Umzug in eine neue Wohnung finanziell zu unterstützen, sei die 49-Jährige dieser Aufforderung bislang nicht nachgekommen, heißt es in der "Gala".

Baumgartner wiederum wirft ihrem Noch-Ehemann Herzlosigkeit vor, indem er ihre gemeinsamen schulpflichtigen Kinder aus dem Haus "schmeißt" und beschuldigt ihn, seine Karriere stets vor die Familie gestellt zu haben. "Während der Dreharbeiten ist Kevin nicht oft da. Seine Abwesenheit war sehr hart", erklärte sie dem People-Magazin.

Costner und Baumgartner haben 2004 im US-Staat Colorado geheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder: den 15-jährigen Cayden, den 14 Jahre alten Hayes und die zwei Jahre jüngere Grace.