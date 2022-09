Eigentlich ist Katharina Gerhardt selbst Schauspielerin - mit kleinen Rollen zum Beispiel im "Tatort" oder bei GZSZ. Bekannt ist sie aber auch als Verflossene von Komiker und "Hausmeister Krause"-Darsteller Tom Gerhardt. Nicht nur er dürfte Augen machen, wenn er nun den "Playboy" aufschlägt.

Elf Jahre lang mimt Tom Gerhardt in der Comedy-Serie "Hausmeister Krause - Ordnung muss sein" die Titelfigur. Auch verheiratet ist er in dem fiktiven Format - mit Elisabeth, dargestellt von Irene Schwarz. Doch im wahren Leben schlägt sein Herz zu jener Zeit für eine andere: seine damalige Ehefrau Katharina, die zwar seinen Nachnamen angenommen hat, als Tochter des Dirigenten Heribert Beissel jedoch als Katharina Beissel zur Welt gekommen ist.

"Tatort"-Kommissarin? Warum eigentlich nicht. (Foto: Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland Oktober 2022)

Von 2003 bis 2008 sind die beiden verheiratet - also inmitten der großen Erfolgsphase von "Hausmeister Krause". Dann jedoch geht die Ehe in die Brüche. Geblieben ist Katharina Gerhardt nur der Nachname und die zweifelhafte Ehre, "die Ex von" zu sein. Dabei ist sie eigentlich auch selbst als Schauspielerin aktiv. Kleinere Rollen hatte sie zum Beispiel im "Tatort", im Blödel-Film "7 Zwerge - Männer allein im Wald" oder bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ).

Ganz groß raus kommt die 43-Jährige nun jedoch definitiv im "Playboy". Für die Oktober-Ausgabe des Magazins ließ sie sämtliche Hüllen fallen. Und natürlich verbindet sie das mit einem eindeutigen Statement: "Meine Botschaft lautet: Du bist niemals zu alt, um dich sexy zu fühlen. Hör niemals auf zu träumen, und lass dir von niemandem einreden, dass du etwas nicht kannst."

"Ich war jung und unreif"

Dabei macht sie keinen Hehl daraus, dass sie auch beruflich noch so einige Träume hätte. "Ich würde gerne mal eine Rolle spielen, in der ich an meine Grenzen und darüber hinaus gehe. So wie Leonardo DiCaprio in 'The Revenant'. Wo du am Ende sagen kannst: Ich habe die Dreharbeiten überlebt", verrät die gebürtige Bonnerin im "Playboy"-Gespräch. Auch in der Rolle der "Tatort"-Kommissarin könnte sie sich selbst gut vorstellen - "aber eine lustige, die gerne isst, trinkt, lacht und Sex hat. Das wäre doch mal was Neues."

Katharina Gerhardt ziert auch das Cover des Magazins im Oktober. (Foto: Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland Oktober 2022)

Was ihre gescheiterte Ehe mit dem 21 Jahre älteren Tom Gerhardt angeht, nimmt sie ebenfalls kein Blatt vor den Mund. "Ich war jung und unreif, er war alt und unreif. Zusammen war das eine riesengroße Katastrophe", gesteht sie ein. Doch nicht nur ihre Scheidung sei "wahrscheinlich die lustigste und kürzeste, die es jemals gegeben hat", gewesen. Auch heute verbinde das Paar noch eine freundschaftliche Beziehung.

Dass ihr Ex sie nun so im "Playboy" sehen kann, belastet Katharina Gerhardt deshalb nicht, wie sie in einem anderen Interview mit der "Bild"-Zeitung versichert. "Ist ja nichts, was er nicht schon gesehen hätte", erklärt sie dort.

"Immer auf der Flucht"

Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein scheint die Schauspielerin ohnehin nicht zu haben. "Ich habe echt Glück mit meinen Brüsten", gibt sie im "Bild"-Gespräch zu Protokoll. Gleichwohl sei es "ein Ritterschlag für eine Frau", es nun wie sie sogar auf das "Playboy"-Cover geschafft zu haben.

Noch mehr Bilder Weitere Motive von Katharina Gerhardt gibt es exklusiv nur beim "Playboy".

Fehlt eigentlich nur noch der passende Partner an ihrer Seite, oder? "Eigentlich bin ich nie auf der Suche, sondern eher immer auf der Flucht", erklärt Katharina Gerhardt. Aktuell sei sie jedoch "sehr glücklich" und hoffe, "es auch zu bleiben". Ob das mit einem Mann zu tun hat, verrät sie dabei nicht. Nur, dass ein Jungspund bei ihr keine Chance hätte, plaudert sie aus. "Da hätte ich Angst, dass mir spontan die Milch einschießt", macht sie nur den älteren Herrschaften Hoffnung.