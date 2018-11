Unterhaltung

Psychische Probleme: Heather Locklear erneut in der Klinik

US-Schauspielerin Heather Locklear kommt offenbar einfach nicht zur Ruhe. Abermals soll der frühere "Melrose Place"-Star in die Psychiatrie eingewiesen worden sein. Schon in den vergangenen Monaten sorgte die 57-Jährige immer wieder für Negativschlagzeilen.

Nach einem mentalen Zusammenbruch soll sich Heather Locklear wieder in einer psychiatrischen Klinik befinden. Das berichtet das US-Portal "TMZ" und beruft sich dabei auf Informationen von Insidern.

Locklear sei am Sonntagnachmittag eingeliefert worden, schreibt "TMZ". Zuvor habe ihr Therapeut und Anwalt festgestellt, dass sie dringend Hilfe benötige. Dieses Mal habe es sich lediglich um eine gesundheitliche Maßnahme gehandelt, heißt es. Häusliche Gewalt oder Ähnliches sei demnach nicht im Spiel gewesen.

Im Februar 2018 war Locklear wegen häuslicher Gewalt gegen ihren Freund Chris Heisser und Tätlichkeiten gegen einen Polizeibeamten festgenommen worden. Es folgte ein Psychiatrie-Aufenthalt, nachdem sie ihren Eltern gegenüber gewalttätig geworden sein und damit gedroht haben soll, sich umzubringen.

Gefängnis und Krankenhaus

Im Juni wurde die 57-Jährige abermals festgenommen und musste sogar kurze Zeit im Gefängnis verbringen. Nachdem sie auf Kaution freigekommen war, wurde sie wenige Stunden später per Notruf ins Krankenhaus gebracht. Angeblich wegen einer Überdosis. Daraufhin begann Locklear wieder eine Behandlung, um ihre Suchtprobleme in den Griff zu bekommen.

Die Schauspielerin war vor allem als Serienstar in den 80er-Jahren berühmt geworden. So wirkte sie viele Jahre im "Denver-Clan" mit. Aber auch bei der Polizeiserie "T.J. Hooker" gehörte sie lange zum Cast. In den 90er-Jahren konnte sie als "Amanda Woodward" in "Melrose Place" ihre Fernsehkarriere erfolgreich fortsetzen. Auch in der Sitcom "Chaos City" war sie zu sehen.

Seit der Jahrtausendwende bestritt Locklear jedoch zumeist nur noch Gastauftritte in Serien. Zwar wirkte sie auch in diversen Kinofilmen mit, doch der große Leinwand-Durchbruch gelang ihr nie.

Quelle: n-tv.de