So wird sie an Halloween ganz sicher nicht aussehen: Heidi Klum.

In rund dreieinhalb Wochen ist es wieder so weit: Halloween! Und wer ist die ungekrönte Königin der schaurigen Kostüm-Parade? Heidi Klum natürlich. Nun veröffentlicht sie einen ersten Hinweis darauf, in welche Verkleidung sie sich in diesem Jahr hüllen wird.

Halloween ohne Heidi Klum? Das kann man sich so richtig kaum noch vorstellen. Jahr für Jahr sorgt die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin mit spektakulären Outfits auf ihrer traditionellen Party für Aufsehen und Schlagzeilen. Knapp einen Monat vor der großen Grusel-Sause in diesem Jahr gibt sie nun auf ihrer Instagram-Seite einen ersten kleinen Einblick in das Kostüm, in das sie sich diesmal kleiden wird - ohne bereits zu viel zu verraten. Nur so viel: 2023 hat sich die 50-Jährige offenbar von alten Horror-Filmen inspirieren lassen.

So teilte Klum einen kurzen Clip, in dem der Künstler Josh Hernandez eine Zeichnung anfertigt. Nach und nach entsteht mithilfe von orange-roter Kreide ein gruseliges Bild von Heidis Gesicht auf schwarzem Untergrund. Im Stil eines Horrorfilm-Plakats verkündet das Poster am Ende: "Heidi Klum Halloween - Coming soon."

Schlaflose Nächte

Außer diesem Video verlor Klum allerdings bislang noch keine großen Worte zu ihrem diesjährigen Halloween-Outfit. Als Kommentar postete sie lediglich eine Reihe von thematisch passenden Emojis. Im Laufe der kommenden Wochen dürfte sie nun aber immer mehr Details zu ihrem Kostüm offenlegen.

Heidi Klums Event findet traditionell am 31. Oktober in New York statt. In der Vergangenheit überraschte sie bereits als Jessica Rabbit, Fiona aus "Shrek" oder als Cyborg.

Zuletzt schlängelte sie sich 2022 als Wurm durch den Abend, während sie Ehemann Tom Kaulitz als Fischer verkleidet am Haken hatte. Für 2023 hatte sie bereits Mitte September im Gespräch mit der britischen "Daily Mail" ein "wirklich extravagantes" Kostüm angekündigt. Sie habe deswegen schlaflose Nächte gehabt.