Ein Bad zu zweit in der heimischen Wanne bei Kerzenlicht ist schon was Romantisches. Natürlich auch bei Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz, und wie so oft lässt die Model-Mama ihre Fans an diesem intimen Moment gern teilhaben.

Einmal mehr gewährt Heidi Klum einen tiefen Einblick in ihr Intimstes. Ausgerechnet beim romantischen Bad mit Ehemann Tom Kaulitz in der Badewanne ihres Zuhauses hat die 47-Jährige zwei Fotos geschossen und diese mit ihren 7,6 Millionen Instagram-Followern geteilt.

Auf dem ersten Foto sieht man das Paar gemeinsam in der Wanne sitzen, sie auf seinem Schoß. Kaulitz ist von hinten am langen Haar zu erkennen, während Klum über seine Schulter in die Kamera schaut und ein Glas Rotwein in der Hand hält. Auf dem Tisch neben der Wanne steht die dazugehörige Flasche, eine Vase mit roten Rosen sowie eine brennende Kerze: "Sorry, kein Schaum mehr übrig", kommentiert sie das Ganze und bedankt sich außerdem bei ihrer "America's Got Talent"-Kollegin Sofia Vergara, die ihr den edlen Tropfen offenbar zukommen ließ. Entstanden sein dürfte das Foto per Selbstauslöser.

Oben ohne statt unten ohne

Auf einem zweiten Bild ist Klum dann allein in der Wanne zu sehen. Diesen Schnappschuss könnte Kaulitz von der gegenüberliegenden Seite geschossen haben, denn es zeigt Klum nackig im schaumlosen Wasser, wieder mit Rotweinglas in der Hand und sichtlich gut gelaunt. Wohl wissend, dass solche intimen Bilder nicht bei allen Fans gut ankommen, hat die "Germany's next Tompodel"-Moderatorin die Kommentarfunktion zu der Galerie ausgestellt. Doch immerhin gefällt der Anblick bereits gut 55.000 Followern.

Zuletzt machte ein ebenfalls recht intimes Foto des Paares die Runde und wurde im Netz wild diskutiert. Darauf sah man die zwei in ihrem Garten. Während Klum nur ein T-Shirt trug und ihr Hintern nackt zu sein schien, war es der ihres 17 Jahre jüngeren Liebsten auf jeden Fall. Er hatte die Hose zu den Knien heruntergezogen und hielt seinen bloßen Po in die Kamera. Dazu schrieb er: "Hoch die Hände, Wochenende!" Aufgetaucht war das Bild allerdings mal nicht auf Klums Account, sondern in der Instagram-Story von Kaulitz' Band Tokio Hotel.