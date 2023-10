Eines steht fest: Nackt wird Heidi Klum Halloween nicht feiern. Stattdessen deuten ihre bisherigen Hinweise an, dass ihr Kostüm in diesem Jahr besonders ausladend sein wird. Um ihre Fans auf die Folter zu spannen, legt die 50-Jährige aber erst einmal ab.

Halloween-Fan Heidi Klum spielt vor der diesjährigen Gruselnacht mit den Erwartungen ihrer Fans. "Die Ruhe vor dem Sturm", schrieb die 50-Jährige auf ihrer Instagram-Seite neben ein Foto, auf dem sie sich nackt auf einem Plüschsofa rekelt.

Darüber ist ein riesiges Gemälde mit einer Welle zu sehen. "Mein Motto dieses Halloween: Geh groß oder geh nach Hause", ergänzte Klum.

Die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin richtet zu Halloween am 31. Oktober jedes Jahr eine große Party aus und ist für ihre extrem aufwendigen Kostümierungen bekannt. Wie Klum bereits am Freitagabend dem Moderator Jimmy Fallon sagte, werde ihr diesjähriges Kostüm "gigantisch" ausfallen. Sie müsse dafür in Manhattan eigens ein paar Straßen sperren lassen, was sehr schwierig sei, fügte Klum grinsend hinzu.

Komiker Fallon mutmaßte daraufhin, sie werde als riesiger Transformers-Robotertruck erscheinen. Sie schwöre, das sei es nicht, konterte Klum.

In einem Interview mit "Entertainment Tonight" hatte Klum schon vor zehn Tagen über ihr Kostüm geplaudert - ohne wirklich etwas preiszugeben. "Ich bin gerade erst verreist und musste fünf Stunden fliegen. Ich will nicht verraten, wohin, denn dann würde ich einen Hinweis geben. Aber ich musste fünf Stunden an einen mysteriösen Ort fliegen und fünf Stunden zurück - nur um zu sehen, wie es läuft. Es läuft gut. Gott sei Dank!", sagte sie da. In jedem Fall werde ihr Kostüm "sehr bunt und außerordentlich groß".

In New York werden auch diesmal viele Promi-Gäste zu Klums Halloween-Event erwartet. Bleibt nur zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt, falls sie - wie geplant - tatsächlich den Verkehr in Manhattan lahmlegen sollte. Ebenfalls auf Instagram veröffentlichte Klum nämlich einen Clip, der sie mit ihrem Mann Tom Kaulitz während einer Autofahrt im Regen zeigt. "Ich will kein Regen-Halloween haben", erklärt sie dazu leicht bedrückt.

Im vergangenen Jahr mimte Kaulitz zu Halloween einen Fischer, während sich seine Frau in einen Riesenwurm an seiner Angel verwandelte. Damit wurde die gebürtige Rheinländerin auch zum Hit in den sozialen Netzwerken. Davor hatte sich Klum schon mal zu einem Werwolf, Alien oder aber einer deutlich gealterten Version ihrer selbst verwandeln lassen.