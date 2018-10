Unterhaltung

Jetzt auch hochoffiziell: Heidi Klum ist "Queen of Halloween"

Eigentlich ist sie schon längst die Königin der ausgefallensten Halloween-Kostüme. Jetzt aber erreicht Heidi Klum eine ganz besondere "Ernennungsurkunde". Auf Instagram feiert sie die Ehrung und läutet schon mal die Gruselsaison ein.

Die gebürtige Rheinländerin Heidi Klum hat in ihrer Wahlheimat USA schon früh das Halloween-Fest als Karnevals-Pendant für sich entdeckt. Seit vielen Jahren veranstaltet sie am 31. Oktober in New York eine echte Kult-Party mit vielen prominenten Gästen. Dieser Tradition ist es zu verdanken, dass die Öffentlichkeit jedes Jahr wieder gespannt ist, in welch aufwändigem Kostüm sich Klum wohl dieses Mal präsentieren wird.

Ob "Thriller"-Werwolf, Jessica Rabbit, Riesen-Schmetterling oder Ohne-Haut-Kostüm - das deutsche Model sorgte zu Halloween immer wieder für Gesprächsstoff. Wie sie vor wenigen Tagen auf Instagram verriet, war die Verwandlung in eine alte Lady im Jahr 2013 eine ihrer liebsten: Es habe nur zehn Stunden in der Maske gedauert, um für die Party Jahrzehnte zu altern, schreibt die heute 45-Jährige. "Als ich ankam, dauerte es ein bisschen, bis alle merkten, dass ich es war!"

Der ganze Aufwand hat nun endlich auch hochoffizielle Früchte getragen, denn Klum ist von der US-amerikanischen Halloween Association zur "Queen of Halloween" ernannt worden. Auf ihrem Instagram-Account hat die Entertainerin ein Video gepostet, auf dem sie überglücklich ein großes Paket öffnet und eine Schatzkiste mit Totenkopf herausholt, die die ungewöhnliche Ernennungsurkunde enthält.

Diesmal prothetisches Design?

"Ein großes Dankeschön an die Halloween Association, dass sie mich zu ihrer 'Queen of Halloween' ernennen! Es war schon immer einer meiner liebsten Feiertage und ich fühle mich absolut geehrt, von einer Organisation gewürdigt zu werden, die Halloween genauso feiert wie ich!", freut sich Klum in ihrem Kommentar zum Video-Clip.

Ihr diesjähriges Kostüm ist übrigens ein gut gehütetes Geheimnis. Doch vorab hält sie via Social Media ihre Fans auf dem Laufenden. Klum steckt demnach schon seit September in den Vorbereitungen für ihre Verkleidung. In einem Video, das sie postete, ist eine Büste zu sehen, für die sie offenbar Modell stand. "Vorbereitungen für #heidiklumHalloween2018", schrieb sie dazu und verlinkte auf den Shop von Mike Marino, der auf prothetisches Design und Make-up spezialisiert ist. Auch dieses Jahr könnte es also eine extreme Typveränderung geben.

Quelle: n-tv.de