Es wird geknutscht, gekuschelt und getuschelt - Heidi Klum und Tom Kaulitz lassen ihre Fans gern immer mal wieder an ihrem Liebesleben teilhaben. Doch was ist denn hier los? Die Modelmama ist ganz einsam ohne ihren Gatten im Bett?! Das soll aber bitte nicht so bleiben.

Was ihr Liebesleben angeht, machen Heidi Klum und Tom Kaulitz aus ihren Herzen keine Mördergruben. Gelegentlich geht das dann schon mal bis an die Grenze zur Peinlichkeit. Zum Beispiel, wenn die 49-Jährige damit beginnt, über das "Würstchen" ihres Gatten zu philosophieren.

(Fast) ganz ohne Worte kommt dagegen einer von Klums jüngsten Instagram-Posts aus. Er zeigt ein Schwarzweiß-Foto, auf dem die Moderatorin von "Germany's next Topmodel" splitterfasernackt in einem Himmelbett zu sehen ist. Lasziv rekelt sie sich zwischen den Laken, während sie ihren Arm schützend vor ihre beiden Brüste namens Hans und Franz legt.

Ein paar Worte - genau genommen fünf - verliert Klum dann aber doch zu ihrem Post: "Come back to bed, baby" ("Komm wieder ins Bett, Baby"). Und auch ein rotes Herz-Emoji ziert die Kommentarspalte. Es dürfte wohl kein Zweifel daran bestehen, dass die Nachricht ihrem Mann gewidmet ist. Ob er nach der Entstehung des Fotos tatsächlich zum Betthupferl mutiert ist, wissen wir aber selbstverständlich nicht.

Demnächst bei "Mein Mann kann"?

Während wir diesmal also auf ein gemeinsames Kuschelfoto der beiden verzichten müssen, werden wir sie womöglich schon bald zusammen in Aktion sehen. Nicht im Bett, versteht sich. Aber im Fernsehen. Schließlich verriet Tom Kaulitz vor Kurzem erst im Podcast mit seinem Bruder Bill, dass er nur zu gern mal mit seiner Frau an der Sat.1-Show "Mein Mann kann" teilnehmen würde.

Wer weiß? Vielleicht erhört der Sender ja das Flehen des Tokio-Hotel-Musikers. Zuletzt nahmen schließlich auch bereits so illustre Duos wie das "Let's-Dance"-Paar Christina Luft und Luca Hänni oder das Sänger-Doppel Ross Antony und Paul Reeves an dem Format teil. Dann kann Kaulitz ja wirklich mal zeigen, was er so drauf hat.