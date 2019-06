Mehr Amour ist nicht und alle sollen es wissen. Beim Liebesurlaub in Paris kann sich Heidi Klum einfach nicht zurückhalten. In einem fort postet das Model Fotos mit ihrem Herzbuben Tom Kaulitz. Irgendwie kitschig, aber auch ganz süß.

"Ach, junge Liebe", möchte man sagen. Dabei ist diese Liebe gar nicht mehr so neu. Verschossen scheinen Heidi Klum und Tom Kaulitz allerdings zu sein wie am ersten Tag - jedenfalls sofern man dem Schwall liebevoller Instagram-Posts Glauben schenkt, die Klum in den vergangenen Stunden so ins Netz gepustet hat. Klum und Kaulitz - und ein Hund - weilen derzeit in Paris. Das ist ja bekanntermaßen die Stadt der Liebe und vielleicht liegt es auch nur daran, dass Klum so viele rote Emoji-Herzchen ins Netz schießt.

Gleich drei Posts zeigen die 46-jährige Klum gemeinsam mit dem 29-jährigen Kaulitz vor Restaurants sitzend beziehungsweise stehend. Es gibt einen "spät abendlichen Snack" und Liebesgrüße bei Tageslicht. Außerdem zweimal mit im Bild: ein Hund wenig bescheidenen Ausmaßes.

"Eine gute Sugar-Mami"

Für besondere Aufmerksamkeit allerdings dürfte ein Zeitraffer-Video sorgen, das Klum von Kaulitz postete. Der sitzt darauf oberkörperfrei im Hotelbett, scheint auf seinen Laptop konzentriert, lässt aber trotzdem an sich herumfummeln. Klum reicht ihm eine Tasse Tee, führt sie zum Mund, sie kämmt ihm den Bart, stutzt ihn, zwischendurch gibt es einen kleinen Schmatzer für den Verlobten, dann mehrere. Kaulitz legt den Laptop weg, die Kamera schwenkt auf eine Hundenase, die sich neben dem Tokio-Hotel-Musiker im Brett breitgemacht hat. Was dann passiert, wissen nur Klum und Kaulitz selbst.

Die Fans sind sich nicht ganz einig, was sie von dem Clip halten sollten. "Heidi, du bist echt eine gute Sugar-Mami", kommentiert jemand, mit einem Tränen lachenden Emoji. Und wieder einer schreibt: "Verrückte Nudel, weiter so! Genießt und habt Spaß." Doch es gibt - wie immer - auch andere Stimmen. "Sieht aus wie 'Mutter pflegt Sohn'", stichelt jemand in Anspielung auf den Altersunterschied des Paares. Und jemand anderes merkt an, der ganze Zirkus könne eventuell nicht ganz hygienisch sein. "Na toll, da hast du ja hinterher Haare im Bett!", schreibt die Person. Klum und Kaulitz dürfte relativ egal sein, was die Leute reden. Vermutlich turteln sie bereits weiter durch Paris.