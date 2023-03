Falls es sich Heidi Klum für Elton Johns Oscar-Party zum Ziel gesetzt hatte, um jeden Preis aufzufallen, ist ihr das gelungen: Mit ihrer knallgelben Federrobe zieht das Model am Abend alle Blicke auf sich. Auch auf Twitter wird die 49-Jährige zum Gesprächsthema.

Heidi Klum stach aus der Menge heraus, als sie mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz an der alljährlichen Oscar-Party teilnahm, bei der am Sonntag in West Hollywood Geld für die Elton John AIDS Foundation gesammelt wurde. Die "Germany's next Topmodel"-Chefin hatte sich zu diesem Anlass in ein knallgelbes Kleid aus großen Federn und mit einer halbdurchsichtigen Schleppe geschnürt.

Die vierfache Mutter, die von Rob Zangardi gestylt wurde, zog in ihrem ausladenden Kleid von Modedesigner Georges Hobeika alle Blicke auf sich. Dazu wählte Klum türkise Ohrringe und goldene Heels. Ihr 33-jähriger Musiker-Ehemann erschien dagegen klassisch in einem durch und durch dunklelblauen Outfit.

Heidi Klum gefiel ihr Outfit in der Signature-Farbe so sehr, dass sie ganze drei Fotos davon in ihren Instagram-Feed stellte. Diese kommentierte sie mit jeder Menge gelber Herzchen und einem Dankeschön an den Gastgeber, Musik-Legende Sir Elton John.

Auf Twitter kam das extravagante Kleid der 49-Jährigen dagegen nur bedingt gut an. Vielmehr erinnerte es Nutzer an den bekannten Vogel Bibo aus der Sesamstraße. So hieß es etwa an einer Stelle nur schlicht zu einem Foto der Entertainerin: "Bibo ist tot."

Als Antwort auf einen Tweet, in dem ein anderer User anmerkte, bei den Oscars "immer zuerst an den pelzigen grünen Typen aus der Sesamstraße" denken zu müssen, hieß es etwa: "Dazu passt, dass Heidi Klum offenbar Bibo um die Ecke gebracht hat, um ihn als Kleid zu tragen."