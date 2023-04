"Zehn nackte Friseusen" & Co

"Ich habe immer das gemacht, was mir gefällt": Heino.

"Junge" von Die Ärzte, "Sonne" von Rammstein oder "Haus am See" von Peter Fox hat er schon gecovert. Jetzt knöpft sich Heino auch bekannte Ballermann-Hits für eine Neuvertonung vor. Und so erklingen nun Songs wie "Zehn nackte Friseusen" und "Geh mal Bier holen" mit seiner Bariton-Stimme.

Er ist mittlerweile 84, doch an den Ruhestand mag Heino offenbar noch immer nicht denken. Stattdessen arbeitet er aktuell an seinem nächsten Album, das am 18. August erscheinen und den Namen "Lieder meiner Heimat" tragen soll.

Der Titel könnte einen vermuten lassen, dass Heino nach seinen Cover-Ausflügen in Rock-Gefilde wieder zu seinen Wurzeln in der Volksmusik zurückkehrt. Das tut er aber nicht. Stattdessen verpasst der Sänger nun den "größten Party-Hits" einen Neuanstrich. Gemeint damit sind Songs, die in Ballermann-Hotspots wie dem "Bierkönig" oder "Megapark" rauf und runter laufen.

"Meine beiden Singles 'Zehn nackte Friseusen' und 'Geh mal Bier holen' sind bereits veröffentlicht", plaudert Heino stolz aus. "Ich freue mich auf dieses Abenteuer und wünsche euch allen viel Spaß und viel Vergnügen - und zwar mit mir."

"Wunderschöne Lieder"

Im Interview mit RTL führt Heino aus: "Ich habe immer das gemacht, was mir gefällt und wo ich gesagt habe: Das könnte ich auch singen und da stehe ich hinter." Unter den Ballermann-Hits seien seiner Ansicht nach "wunderschöne Lieder", die er nun "nochmal ein bisschen populär machen" wolle.

Zehn Jahre sind vergangen, seit er auf seinem Album "Mit freundlichen Grüßen" Rock- und Pop-Songs wie "Junge" von Die Ärzte, "Sonne" von Rammstein oder "Haus am See" von Peter Fox gecovert hat - nicht immer zur Freude der Original-Interpreten. Wird ein Lied jedoch eingesungen, ohne Änderungen am Text und der Komposition vorzunehmen, ist dies auch ohne Zustimmung des Autors möglich.

Mickie Krause findet's gut

Dass er sich nun erneut auf für ihn ungewohntes musikalisches Terrain begibt, erklärt Heino so: "Man muss mit der Zeit gehen. Die Lieder ändern sich, die Menschen ändern sich, und wir werden älter. Was nützt es mir, wenn ich den schönsten Schlager singe und den will keiner hören?" Für den Sommer kündigt er unterdessen "einen großen Wirbel mit einer Band" an.

Auch im Falle der Songs, die sich nun auf "Lieder meiner Heimat" wiederfinden, hat Heino keine Erlaubnis für seine Cover-Versionen eingeholt. "Zehn nackte Friseusen" und "Geh mal Bier holen" stammen beispielsweise ursprünglich von Sänger Mickie Krause. Doch der hat offenbar nichts dagegen: "Heino setzt im Grunde der Partyszene ein Denkmal und es macht mich stolz und glücklich, dass Heino 'Zehn nackte Friseusen' singt", erklärt der 52-Jährige.