Nach einer längeren Pause sollte es für Schlagersängerin Helene Fischer ab morgen eigentlich wieder auf große Tournee gehen. Doch bei einer der letzten Proben hat sich die 38-Jährige so schwer verletzt, dass der Start verschoben werden muss.

Wegen einer Verletzung verschiebt Sängerin Helene Fischer ihren ursprünglich für diesen Dienstag in Bremen geplanten Tourstart. Sie habe bei den Proben eine Rippenfraktur erlitten, weshalb die Shows in Bremen und Köln verschoben werden müssten, teilten Fischer selbst sowie der Tourneeveranstalter Live Nation. Schon gestern habe sich die 38-Jährige demnach eine Rippenfraktur zugezogen. Sie müsse jetzt zwingend eine Pause einlegen.

Neben dem Termin in Bremen müsse auch die Show in Köln verschoben werden. Nachholtermine in Bremen seien jetzt vom 10. bis 12. Mai, in Köln vom 25. August bis 2. September. "Sämtliche Eintrittskarten für die Konzerte behalten ihre Gültigkeit", hieß es. Die Premiere der Tournee mit rund 700.000 Fans soll jetzt am 11. April im Hamburg stattfinden.

Auf Instagam richtete sich die Sängerin selbst an ihre Fans: "Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich losgeht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt", heißt es dort.

70 Konzerte in 14 Städten stehen eigentlich bis Oktober unter anderem in Köln, Hamburg, Berlin, Stuttgart, München und Frankfurt auf dem Programm. Auch Auftritte in Wien und Zürich sind geplant bei der Show, die Fischer erneut mit der Akrobatiktruppe Cirque du Soleil erarbeitet hat.

An der aufwendigen Inszenierung wirken nach Angaben der Veranstalter 40 Musikerinnen und Musiker, Tänzerinnen und Tänzer sowie 75 weitere Beteiligte mit. Fischer ("Atemlos durch die Nacht") war zuletzt 2018 auf Tournee gewesen. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130.000 Fans.