Nachholtermin bestätigt Helene Fischer will 2021 live auftreten

Freudige Nachrichten für Fans von Helene Fischer: Einen abgesagten Auftritt in Österreich will die Schlager-Queen nun im kommenden Frühjahr nachholen. Für die Fans des Megastars ist das in dieser konzertfreien Zeit sicherlich ein kleiner Trost.

Schlagerstar Helene Fischer will kommendes Jahr wieder live performen und einen ausgefallenen Auftritt nachholen. Das wegen der Corona-Pandemie abgesagte Konzert im österreichischen Bad Hofgastein findet nun am 26. März 2021 statt. Das gab der Veranstalter des "Sound & Snow"-Festivals auf Facebook bekannt.

Man freue sich, nach Monaten intensivster Bemühungen einen Ersatztermin für die ursprünglich am 4. April 2020 geplante Show gefunden zu haben, heißt es. Alle bereits gekauften Tickets hätten weiter Gültigkeit, das restliche Kontingent sei bereits verfügbar.

Auch Helene Fischer selbst teilte die Ankündigung auf ihrer Facebook-Seite. Mitte März wurden ihre beiden für 2020 geplanten Live-Auftritte in Gastein und dem "SnowpenAir"-Festival auf der Kleinen Scheidegg in der Schweiz wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt.

"So gern ich für euch gesungen hätte (...), so klar ist natürlich, dass die Gesundheit aller Menschen immer Vorrang hat", sagte Fischer damals zu den Absagen. "Passt alle auf euch auf und bleibt gesund!"

Weltweit mussten Musiker ihre Shows vor ihren Fans absagen, weil die Corona-Pandemie ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber für das kommende Jahr können die Fans - vor allem die von Helene Fischer - wieder Hoffnung haben.