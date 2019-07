Was man als Braut eben so macht

So richtig knackig braun werden, das wollen sie, die Deutschen. Und um Bräunungsstreifen zu vermeiden muss die Bekleidung eben auf ein Minimum reduziert werden. Ein ganz bestimmtes Model stellt da keine Ausnahme da.

Sie zieht sich eben gerne aus: Auf Instagram ist Heidi Klum mal wieder minimal bekleidet zu sehen. Zwei neue Fotos zeigen das Model im String-Tanga im Garten fläzen. Doch gefaulenzt wird nicht. Es mag zwar nicht besonders stressig aussehen, was Klum da veranstaltet, schenkt man aber ihren eigenen Angaben glauben, dann ist sie unter kalifornischer Sonne durchaus produktiv.

"Ich arbeite an meiner Bräune und an meiner To-Do-Liste für die Hochzeit", schreibt Klum zu dem Post - in Versalien, offenbar ist das, was sie da tut, besonders wichtig. Damit heizt die 46-Jährige ein weiteres Mal die Gerüchte an, wann es denn nun endlich so weit ist mit der Hochzeit von ihr und Tom Kaulitz, dem 29-jährigen Musiker von der Band Tokio Hotel.

Knutschfotos hier, Knutschfotos da

Zuletzt hatte es immer mal wieder geheißen, das berühmte Paar sei vielleicht sogar schon verheiratet, doch entsprechende Gerüchte hatte der Zwillingsbruder von Tom, Bill Kaulitz, mit Instagram-Postings zum Junggesellenabschied eigentlich zerstreut.

Für Klum sowie für Kaulitz ist es nicht die erste Ehe. Von 1997 bis 2002 war Klum mit dem Stylisten Ric Pipino verheiratet, von 2005 bis 2014 mit dem Sänger Seal, der der Vater ihrer vier Kinder ist. Kaulitz heiratete 2015 seine langjährige Freundin Ria Sommerfeld, reichte allerdings noch im selben Jahr die Scheidung ein.

Nun soll es mit Klum und Kaulitz klappen. Seit die beiden ihre Beziehung im vergangenen Jahr bekannt machten, turteln sie durch die Weltgeschichte. Knutschfotos im Bett, Knutschfotos auf dem roten Teppich. Bei so viel Kitsch kann man sich ausmalen, wie wohl die Hochzeit der beiden werden wird.