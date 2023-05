Am Vorabend der Krönung

Der Andrang ist so groß, dass es einen kleinen Stau gibt: Am Vorabend seiner Krönung empfängt König Charles III. im Buckingham-Palast etwa tausend Gäste, darunter zahlreiche Royals und Weltpolitiker.

Zehntausende Menschen werden am 6. Mai wohl live in London das Krönungsspektakel rund um König Charles III. und seine Ehefrau, Königin Camilla mitverfolgen. Rund 1.000 geladene Gäste haben am Vorabend des Royal-Großevents noch die Gelegenheit, einige Worte mit ihnen zu wechseln - bei einem großen Empfang im Buckingham-Palast. Auch sein ältester Sohn, Prinz William, ist mit seiner Frau, Prinzessin Kate, zugegen.

Bei all den geladenen Persönlichkeiten sei es laut der "BBC" sogar zu einem kleinen Stau bei der Ankunft gekommen. Bilder vom Abend zeigen unzählige Royals und Weltpolitiker, die sich auf den Weg gemacht hatten, um König Charles III. zu treffen.

Zu den Gästen gehört etwa Fürst Albert II. mit seiner Ehefrau, Charlène von Monaco, der erst in der vergangenen Woche mit seinen achtjährigen Zwillingen Gabriella und Jacques privat einen Freizeitpark in Deutschland besucht hatte. Neben den Monegassen reisten auch König Felipe von Spanien und Königin Letizia an, genauso wie Haakon von Norwegen und Mette-Marit oder die dänische Kronprinzessin Mary mit Kronprinz Frederik. Daneben zeigten sich unter anderem Schwedens Kronprinzessin Victoria und ihr Vater, König Carl Gustaf, sowie der belgische König Philippe und seine Tochter, Kronprinzessin Elisabeth.

Auch von der Leyen eingeladen

Auf Seiten der Politik gab sich unter anderem Jill Biden, die First Lady der Vereinigten Staaten, mit ihrer Enkelin Finnegan - in Vertretung von US-Präsident Joe Biden - die Ehre. Olena Selenska, die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, kam in Begleitung von Premier Denys Schmyhal. Auch der britische Premierminister Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murthy waren geladen, genauso wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihr Ehemann Heiko.

Die Krönung live bei ntv Charles III. wird zum König des Vereinigten Königreichs gekrönt - und bei ntv sind Sie live dabei. Am Samstag, 6. Mai, berichten wir von 10.30 bis 15.30 Uhr von den Feierlichkeiten in London.

Am Samstag wird es zunächst eine Prozession vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey geben, wo die Krönungszeremonie stattfindet. Für König Charles III. und Königin Camilla geht es danach in einer noch prunkvolleren Prozession zurück zum Palast. An den Feierlichkeiten sollen mehr als 6.000 Frauen und Männer der britischen Streitkräfte teilnehmen. Es ist der größte zeremonielle Militäreinsatz seit 70 Jahren.