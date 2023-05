"The King is Coming"

"The King is Coming" Vor der Krönung gibt es kein Entkommen Von Volker Probst, London

Seit Wochen reiht sich Schlagzeile an Schlagzeile über die Krönung von König Charles III. Nun steht der Showdown unmittelbar bevor und es gibt endgültig kein Entrinnen vor den britischen Royals mehr - in London sowieso nicht.

Glaubt man einer kürzlich veröffentlichten Umfrage, dann juckt die Menschen im Vereinigten Königreich die Krönung ihres neuen Monarchen Charles III. an diesem Samstag nicht die britische Bohne. Rund zwei Drittel der Befragten gaben demnach an, nicht besonders oder sogar kein bisschen an der seit Wochen und Monaten penibel vorbereiteten Zeremonie interessiert zu sein. Doch bevor sich die Queen nun vor Entsetzen über ihre einstigen Untertanen im Grab umdreht, sollte sie wissen: Zumindest in der Hauptstadt kann von Apathie kaum die Rede sein. In London ist Elizabeths Sohnemann am Vorabend seiner Krönung allgegenwärtig.

So wird man doch gern im Hotel begrüßt. (Foto: ntv.de)

Im Hotel-Foyer in Kensington etwa strahlt Charles die Gäste von einer großen, neben der Rezeption drapierten "Coronation Flag" an, im Supermarkt um die Ecke begegnet er einem als Papp-Aufsteller und natürlich zieren er und seine Familie am Tag vor dem Tag aller Tage wirklich auch noch das letzte aller Titelbilder an den nahegelegenen Zeitungsständen. In der U-Bahn erklärt einem dann das "Metro"-Blättchen unter der Überschrift "The Man who would be King" zum vermutlich 1000. Mal, wer da eigentlich den britischen Thron bestiegen hat. Weil es gratis ist, fliegt es in nahezu allen Zügen herum und pflastert sie so regelrecht mit dem königlichen Konterfei.

Endgültig kein Entrinnen mehr gibt es spätestens, wenn man im Zentrum der britischen Monarchie angelangt ist. "Happy and glorious", "Long may he reign" und natürlich "God save the King" prangt es einem auf überdimensionalen Bannern am Trafalgar Square entgegen. Ein Fähnchen-Verkäufer preist seine heiße Ware in Form von nunmehr kleinen und zum Schwenken geeigneten "Coronation Flags" unablässig wie ein Marktschreier an. Und auch die Souvenir-Stände haben natürlich auf die Krönung spezialisierte Taschen, Tassen und sonstigen Nippes rechtzeitig in ihr Sortiment aufgenommen.

"Operation Golden Orb"

Das Gebiet rund um den Buckingham Palast ist weiträumig mit Sperrgittern und Metallwänden abgeriegelt. Bobbys und Security-Bedienstete, wahlweise mit gelben, roten oder orangen Westen, tummeln sich aller Orten in großer Zahl und so weit das Auge reicht. Kein Wunder: Laut BBC sollen während der Krönungsfeierlichkeiten allein 29.000 Polizistinnen und Polizisten bei der sogenannten "Operation Golden Orb" (etwa: "Operation Goldener Reichsapfel") im Einsatz sein. Über London kreisen unentwegt Helikopter. Auf der Themse, so heißt es, drehe gar ein Zerstörer der Royal Navy seine Runden.

Manche Royal-Fans campen seit Tagen entlang der "Mall". (Foto: picture alliance / AA)

Nicht erst seit am Dienstag ein offenbar geistig verwirrter Mann vor dem Palast die Einsatzkräfte auf den Plan rief, herrscht höchste Alarmstufe in der britischen Hauptstadt. Bei den Menschen, die sich jetzt schon entlang der Strecke tummeln, die Charles am Samstag auf dem Weg zu seiner Krönung in der Westminster Abbey zurücklegen wird, herrscht dagegen Volksfeststimmung. Neben den zahlreichen schaulustigen Touristen sind es dabei natürlich vor allem die Hardcore-Royalisten, die hier das Bild prägen.

Woran die waschechten Königshaus-Fans zu erkennen sind? Nun, zum Beispiel daran, dass sie hier mitunter bereits seit Tagen campieren. Entlang der "The Mall" genannten Prachtstraße reiht sich ein Zelt ans andere. Dazwischen harren die Besitzerinnen und Besitzer stoisch aus - jedenfalls so lange sie nicht einer der ebenfalls bereits zahlreich anwesenden Medienvertreter für ein Statement vors Mikro bittet oder sie - wie am Freitagmittag - von einem der berühmt-berüchtigten Londoner Platzregen kurzzeitig aufgescheucht werden. Doch sobald die Sonne erneut die Oberhand gewinnt, werden die Regencapes, die selbstredend zur Grundausstattung aller Krönungs-Camperinnen und -Camper gehören, auch schon wieder flugs abgestreift.

Der König kommt

Darunter kommt dann so manche imposante Aufmachung zum Vorschein - vom maßgeschneiderten Union-Jack-Overall über König-Charles-Pullover, -Kleider und -Umhänge bis hin zu Hüten, auf denen quasi die gesamte Familie des Monarchen in Gestalt von Mini-Pappfiguren Platz findet. Einen gewissen Humor kann man den Fans bei all ihrer Begeisterung für die Royals tatsächlich nicht absprechen.

Wohl eher nicht zu Scherzen aufgelegt ist indes der Mann, der sich vor der Westminster Abbey mit lautstarken Worten an das vorbeiströmende Volk wendet. "The King is coming", verkündet er - mit Worten, auf seinem T-Shirt und in Broschüren, die er zu verteilen versucht. Da er jedoch nicht in royaler, sondern in christlicher Mission unterwegs ist, interessieren sich die meisten Menschen in der Umgebung dann doch eher für ein Selfie vor der geschichtsträchtigen Kathedrale als für ihn. Doch er mag sich damit trösten, dass er in jedem Fall recht behalten sollte - auch wenn der König, der kommt, erst einmal nur auf den Namen Charles hören wird.