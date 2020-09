Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und war sogar zeitweise obdachlos. Mittlerweile lebt US-Multitalent Tyler Perry in einer Luxusvilla in Hollywood. Das "Forbes"-Magazin schätzt sein Vermögen auf eine Milliarde Dollar. Sein Erfolgsrezept verrät Perry in einer Videoserie.

Hollywood hat laut dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" einen neuen Milliardär: Regisseur, Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor Tyler Perry darf sich in einen exklusiven Kreis von milliardenschweren Stars einreihen. Dazu gehören unter anderem: Talkshow-Ikone Oprah Winfrey, US-Rapper Jay-Z oder auch "Star Wars"-Erfinder George Lucas.

"Forbes" schätzt Perrys Nettovermögen auf eine Milliarde US-Dollar. 1200 Fernsehfolgen, 22 Filme und zwei Dutzend Theaterstücke schmücken den Lebenslauf des Allrounders seit 2005. Die meisten seiner Projekte schreibt und produziert er selbst, noch dazu führt er die Regie. Als Schauspieler war der 50-Jährige unter anderem in "Meet The Browns" (2008), "Star Trek" (2009), "Gone Girl" (2018) und "Vice" (2018) zu sehen.

Aus der Obdachlosigkeit nach Hollywood

Zudem kreierte er die Figur "Madea", eine toughe, ältere Afroamerikanerin, die er selbst regelmäßig in Theaterproduktionen und Filmen verkörpert. An all seinen Projekten besitzt Perry die Rechte. Allein seine Filme sollen bis heute knapp eine Milliarde eingespielt haben.

Perry wuchs in ärmlichen Verhältnissen in New Orleans auf. Teilweise war er sogar obdachlos. In einer Folge der Linkedin-Videoserie "This Is Working" erzählt Perry, wie er es schaffte, aus der Obdachlosigkeit herauszukommen und ein erfolgreicher Filmemacher zu werden. Dabei betont er, dass nicht allein Talent entscheidend sei, sondern vielmehr Ehrgeiz und Fleiß. Genau nach diesen Kriterien stelle auch er seine Mitarbeiter ein.

Heute besitzt er Häuser in Atlanta, New York, Los Angeles und Jackson Hole, Wyoming. In seiner Villa in den Hügeln von Beverly Hills wohnten vorübergehend schon Prinz Harry und seine Frau Meghan mit ihrem Sohn Archie.