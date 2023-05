Nach über drei Wochen im Krankenhaus scheint bei Schauspieler Jamie Foxx immer noch keine Besserung in Sicht. Berichten zufolge ruft sein Umfeld inzwischen sogar dazu auf, für ihn zu beten.

Über den aktuellen Zustand des erkrankten Schauspielers Jamie Foxx ("Django Unchained") dringen nur wenige Informationen an die Öffentlichkeit. Bereits am 12. April wurde der 55-Jährige nach "medizinischen Komplikationen" bei Dreharbeiten zum Film "Back in Action" in ein Krankenhaus im US-Bundesstaat Georgia gebracht, wo er sich derzeit immer noch befindet. In den Tagen nach seiner Einlieferung wurde zunächst vermeldet, dass es dem prominenten Patienten bereits besser gehe und er sich lediglich noch einer Reihe ärztlicher Tests zu unterziehen habe. Dass er sich nun über drei Wochen später immer noch im Krankenhaus befindet, erfüllt ganz Hollywood mit Sorge.

Wie das Promi-Magazin "TMZ" berichtet, rufen enge Freunde des Superstars inzwischen eindringlich zu Gebeten für ihn auf. Dort heißt es unter anderem: "Wir haben mit Quellen gesprochen, die Jamie nahestehen und die gleiche Bitte aussprechen - 'Betet für Jamie'".

Um welche Quellen es sich dabei handelt, lässt das Magazin offen. Doch tatsächlich finden sich auf einigen Social-Media-Kanälen Posts, die den Himmel um Hilfe für Foxx anrufen. Etwa von seinem engen Freund Charles Alston, einem Hip-Hop-Musiker, der unter dem Namen Charlie Mack firmiert. Am 1. Mai schrieb er auf Instagram ein Bild mit zum Gebet gefalteten Händen vor schwarzem Hintergrund und den Worten "Pray for Foxx!!!!!!!!!". Dazu schrieb er: "Guten Morgen Instagram, ich brauche euch alle, um unseren geliebten Bruder @iamjamiefoxx, den wir alle lieben & und um den wir uns sorgen, ständig in unseren Herzen, Gedanken & Gebeten zu halten!!!! Wir brauchen dich zurück, Bruder."

Bereits kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus hatte seine Filmpartnerin Kerry Washington in einem Instagram-Post beteuert, dass sie für Jamie Foxx bete. Dort schrieb die 46-Jährige: "Ich sende dir all die Liebe und Gebete, mein Film-Ehemann." Am 23. April gab der Comedian und Rapper Nick Cannon dem Magazin "Entertainment Tonight" ein Update zum gesundheitlichen Zustand von Foxx. Dort hieß es: "Oh Mann, ich bete. Siehst du, ich habe auf Instagram gepostet. Ich habe buchstäblich laut gebetet. Worte der Bestärkung für meinen großen Bruder." Während Foxx im Krankenhaus verweilt, werden die Dreharbeiten zu dem Film "Back in Action" derweil mit einem Body-Double fortgesetzt - bis das Original wieder selbst in Aktion treten kann.