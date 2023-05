Einige Illustrierte melden zuletzt, bei Horst Lichter und Ehefrau Nada würde es in der Beziehung kriseln. Sogar von Trennung ist die Rede. Das will der 61-Jährige nicht auf sich sitzen lassen. In den sozialen Medien wendet er sich an seine Fans, um etwas klarzustellen.

Bereits seit den 1990er-Jahren sind Horst Lichter und seine Frau Nada ein Paar, seit 2009 auch verheiratet. Zuletzt melden verschiedene Medien, bei dem Paar solle es kriseln, sogar von Trennung war dort die Rede. Nun äußerst sich der 61-Jährige erstmals selbst zu den Schlagzeilen und macht eine klare Ansage.

In einem Video auf seinem Instagram-Account wendet sich Lichter direkt an seine Fans. "Nicht alles, was in Zeitschriften steht, stimmt auch", so der "Bares für Rares"-Moderator in dem rund zweiminütigen Clip. "Momentan zieren mein Schatz Nada und ich wieder viele Titelblätter dieser wunderbaren Yellow Press." Nur würde der Inhalt der dazugehörigen Artikel "wirklich nicht" stimmen. Zu den Illustrierten fügt er noch hinzu: "Die kosten nicht viel, so einen Euro oder 1,40 Euro. Gut, sie sind halt auch nur das Papier wert, auf dem es gedruckt wird."

"... bis ich irgendwann mal dort oben bin"

"Mein Schatz Nada und ich gehen jetzt im August in das 27. Jahr, und das sehr erfolgreich, wie ich glaube. In der heutigen Zeit ist das schon sehr außergewöhnlich", erklärt er weiter. "Und wir haben beide übrigens vor, das durchzuziehen, bis ich irgendwann mal dort oben bin." Einige der Klatschblätter hatten im März zudem behauptet, er habe seinen legendären Schnauzbart für eine neue Frau umgestylt. "Quatsch, der ist mir gewachsen und ich finde, das sieht gut aus. Und wem es nicht gefällt: Mein Gott im Himmel, ich urteile auch nicht über andere."

In einem Interview mit t-online hatte Lichter mal das Geheimnis einer Langzeitbeziehung so beschrieben: "Die Liebe ist wie ein Auto. Das muss gepflegt und bearbeitet werden. Wenn man ein Auto 15 Jahre lang nur benutzt, ohne etwas dafür zu tun, dann zerstört man es. Wenn man es aber pflegt und darauf achtet, dann kann man ein Leben lang etwas davon haben. Man muss sich nur selbst auch mal zurücknehmen." Und für seine 50.000 Follower bei Instagram hat er im Text zum Video noch folgenden Rat: "Bitte glaubt nicht alles, was in der Klatschpresse steht."