Das Gesicht kennen wohl alle Fernsehzuschauer: Horst Sachtleben spielte jahrelang den Bischof in der Serie "Um Himmels Willen". Nun stirbt der gebürtige Berliner, der sich während der Corona-Pandemie ins Privatleben zurückzog, im hohen Alter.

Schauspieler Horst Sachtleben ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte seine Agentur unter Berufung auf Sachtlebens Ehefrau Pia Hänggi mit. Zu den bekanntesten Rollen des Schauspielers gehörte die des Bischof Rossbauer in der ARD-Serie "Um Himmels Willen". Seit 2002 hatte Sachtleben an der Seite von Fritz Wepper dem Ensemble des TV-Dauerbrenners angehört, der im vergangenen Jahr endete.

Im Zuge der Corona-Pandemie zog Sachtleben sich aus dem Beruf zurück. "Die ganzen Vorschriften und die Angst vor Ansteckung haben mir den Entschluss erleichtert", sagte er der Deutschen Presse-Agentur anlässlich seines 90. Geburtstages im September 2020. "Ich hatte ein gutes Leben und versuche, die Zeit, die mir noch bleibt, voll zu nutzen und zu genießen", sagte er damals.

Der gebürtige Berliner war 47 Jahre lang mit der Schauspielerin Pia Hänggi verheiratet und lebte in der Nähe von München. "Ich genieße den Garten und das Zusammensein mit meiner Frau, die gut für mich sorgt. Mir mangelt es an nichts!", sagte er 2020. Sachtleben studierte laut seiner Agentur Theaterwissenschaften in Berlin und nahm parallel Schauspielunterricht. Es folgten Engagements an deutschsprachigen Bühnen wie in Berlin, Zürich, Bonn und München.