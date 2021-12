In diese Kollegin war Radcliffe verknallt

Liebe am "Harry-Potter"-Set In diese Kollegin war Radcliffe verknallt

In den "Harry Potter"-Filmen hängt der Protagonist hauptsächlich mit gleichaltrigen Mädchen rum. Doch Daniel Radcliffe, der den Zauberer verkörperte, verrät jetzt, dass er am Set in eine deutlich ältere Kollegin verknallt war. Der Schauspieler hat ihr sogar einen Liebesbrief geschrieben.

Helena Bonham Carter mimte in der "Harry Potter"-Filmreihe die Hexe Bellatrix Lestrange. Mit ihrer Performance hat die heute 55-Jährige offenbar besonders Hauptdarsteller Daniel Radcliffe beeindruckt. Im Reunion-Special, bei dem die Stars des Franchise den 20. Geburtstag des ersten Films "Harry Potter und der Stein der Weisen" mit einem Wiedersehen feiern, verrät der 32-Jährige, dass er damals für seinen deutlich älteren Co-Star geschwärmt hat.

Helena Bonham Carter ist 23 Jahre älter als Daniel Radcliffe. (Foto: imago/Cinema Publishers Collection)

Wie unter anderem "Page Six" berichtet, liest Radcliffe sogar einen Liebesbrief vor, den er nach den Dreharbeiten Helena Bonham Carter übergeben hatte. Darin stand: "Liebe HBC, es war mir eine Freude, dein Co-Star und Untersetzer gewesen zu sein, da ich am Ende immer deinen Kaffee in der Hand gehalten habe. Ich liebe dich und ich wünschte, ich wäre zehn Jahre früher geboren worden, damit ich vielleicht eine Chance gehabt hätte."

"Mein erster Kuss ist mit jemandem hier verbunden"

Abseits der Schwärmerei erlebte Radcliffe tatsächlich romantische Beziehungen am Set, wie er weiter verrät: "Jeder Teil meines Lebens ist mit Harry Potter verbunden. Mein erster Kuss ist mit jemandem hier verbunden. Meine ersten Freundinnen waren hier." Mit wem er genau ausgegangen ist, teilte Radcliffe nicht mit.

Bei dem mit Spannung erwarteten Wiedersehen treffen 20 Jahre nach der Premiere des ersten Films der Reihe, "Harry Potter und der Stein der Weisen", die Hauptdarsteller Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint auf zahlreiche Co-Stars und feiern den Film-Klassiker. Das retrospektive Special erzählt eine Making-of-Geschichte anhand von neuen, ausführlichen Interviews und Gesprächen mit den Darstellern. Die Schöpfer der Show versprechen "eine magische Reise durch eines der beliebtesten Filmfranchises aller Zeiten". Die beiden Specials "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" und "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" sind weltweit ab 1. Januar - in Deutschland bei Sky und Sky Ticket - zu sehen.