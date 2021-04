Immer wieder lädt Cathy Lugner Bilder von ihrem Allerwertesten in den sozialen Netzwerken hoch. Bisher völlig problemlos, doch plötzlich löscht Instagram ihren neuesten Schnappschuss. Die Ex von Richard Lugner versteht die Welt nicht mehr.

Cathy Lugner ist in den sozialen Medien dafür bekannt, gerne ihren nackten Hintern in die Kamera zu halten und ihn in sämtlichen Lebenslagen zu präsentieren. Ob Esstisch, Küche, Auto oder der Hafen von Dubrovnik, ihr ist jede Kulisse recht. Ihren 180.000 Followern bei Instagram gefällt das, und so gab es mit dieser Art von Fotos auch noch nie ein Problem. Bis jetzt, denn nun hat das soziale Netzwerk eines dieser Fotos gelöscht, weil es wohl gegen dessen Gemeinschaftsrichtlinien verstoße. Die 31-Jährige ist erstmal ratlos.

Es geht um ein am Pool entstandenes Bild, das Lugner von hinten zeigt - in nichts als einem schwarzen Stringtanga und mit Handtuch auf dem Kopf. In der Meldung von Instagram heißt es, dass sie damit User belästige, erklärt Lugner entrüstet in ihrer Instagram-Story.

"Ich wache heute Morgen im wunderschönen Kroatien bei strahlendem Sonnenschein auf und muss auf meinem Handy die Meldung wahrnehmen, dass man mein Foto gelöscht hat - wegen Mobbing und Belästigung. Wo mobbe ich jemandem mit diesem Foto? Wo belästige ich jemandem mit diesem Foto? Es ist einfach nur ein blanker Hintern, der da zu sehen ist!", so die Blondine in dem Video.

Viel mehr Neider und Hater

Sie ahnt aber angeblich auch schon, wer hinter der Sache steckt: "Es ist klar, dass ich viel mehr Neider und Hater habe, als Menschen, die hinter mir stehen. Es zeigt, wie armselig und widerlich diese Menschen sind, die mir nicht gönnen, dass ich da ein schönes Foto habe."

Und weil ihr selbst das Foto offenbar wichtig ist, reklamiert sie die Sperre bei Instagram und bekommt Recht. "Danke Instagram, mein Foto ist zurück! Gerechtigkeit siegt immer, ihr Pappnasen." Diesen Sieg feiert sie mit einem weiteren Po-Foto, auf dem sie ihren Hatern die Zunge herauszustrecken scheint. Im Text dazu heißt es dann auch: "... weil ich's kann und Spaß dran habe."

Cathy Lugner ist früher Catherine Schmitz und war von 2014 bis 2016 mit dem österreichischen Baulöwen Richard "Mörtel" Lugner verheiratet. Seit der Trennung von dem heute 88-Jährigen arbeitet sie als Fotomodell, TV-Darstellerin und Influencerin.