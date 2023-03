Angeblich scheinheilige Friedensangebote, finanzielle Forderungen und Liebesgerüchte: Iris und Peter Klein tragen ihren Rosenkrieg weiterhin transparent nach außen. Während er das Ehe-Aus unterstreicht, fühlt sie sich "entsorgt" und veröffentlicht eine private Chatnachricht.

Die Noch-Eheleute Iris und Peter Klein lassen die Öffentlichkeit weiterhin tief in Details ihres Liebesdramas blicken, die Wahrnehmungen gehen dabei aber weit auseinander. Zur Erinnerung: Iris Klein wirft Peter seit Wochen vor, sie mit Yvonne Woelke betrogen zu haben. Der bestreitet die Vorwürfe, gibt aber zu, in Woelke verliebt zu sein. Peter Klein legt nun nach und behauptet, ohnehin keine Beziehung mehr mit Iris Klein führen zu wollen - unabhängig von Woelke.

"Ich sage ja auch nicht, dass nur sie [Iris] schuld ist. Aber es kann nicht sein, dass ich der Buhmann bin, auch wenn ich jetzt die Beziehung beende", sagt der 55-Jährige in einer Instagram-Story. "Aber es liegt auch nicht an Yvonne, weil Iris das immer wieder behauptet - nein. Auch wenn Yvonne jetzt nicht da wäre, würde ich diese Beziehung nicht mehr wollen." Das sei "einfach Fakt".

Alles andere als faktenbasiert sind für Peter Klein aber die Pärchen-Gerüchte über ihn und Woelke. "Bloß, weil ich gesagt habe, dass ich Gefühle für sie habe, hat man doch keine Beziehung, es gehören doch immer zwei dazu", ärgert sich Peter Klein, der aktuell auf Mallorca residiert. Iris Klein behauptet via Instagram-Story das Gegenteil. "Er gibt noch nicht einmal zu, dass die beiden zusammen sind. Dass die beiden verliebt sind. Sonst würde sie ja wieder als Lügnerin dastehen." Angeblich wüsste sie über Zukunftspläne der beiden Bescheid.

"Er will natürlich eine Menge Geld"

Zudem sagt Iris Klein, dass Peter ihr vorgaukele, eine Freundschaft aufrechterhalten zu wollen, es ihm in Wahrheit aber eigentlich um Geld gehe. "Er will natürlich eine Menge Geld von mir, das hat er vergessen zu erwähnen. Deswegen will er eine Freundschaft, weil er Kohle will, wie die ganze Zeit", heißt es in ihrer Story. "Also erst betrügt man die Frau, dann belügt man die Frau, dann erniedrigt man die Frau, dann nimmt man der Frau das Zuhause weg - weil, wir können ja nicht mehr zusammenleben, er behandelt mich ja wie Dreck - und dann will man noch Geld von der Frau. Halleluja, Respekt", so die Mutter von Daniela Katzenberger.

Als angeblichen Beweis veröffentlicht Iris Klein eine Nachricht, die Peter Klein ihr geschrieben haben soll. Darin steht etwa: "Bitte mach dich nicht verrückt und denke nicht, dass alles vorbei ist. Das ist es nicht. Gib uns beiden einfach ein bisschen Zeit." Es ist unklar, zu welchem Zeitpunkt die Nachricht gesendet wurde. Iris Klein kommentiert dazu: "Und am nächsten Tag war das dann wieder vergessen. Dann hieß es wieder: 'Nee, ich liebe doch nur sie. Es reicht nicht. Es reicht nur für eine Freundschaft.'" Für sie sei klar: eine Freundschaft kommt nicht infrage.

Peter Klein bestätigt indes auf Instagram die finanziellen Forderungen. Demnach handele es sich dabei um Geld aus dem Verkauf eines Hauses, welches die Kleins einst gemeinsam in Deutschland bezahlt hätten. Er hätte viel Arbeit und Geld in die Immobilie gesteckt. Darum sei es gerechtfertigt, dass ihm "auch ein Teil des Gewinns zusteht".

Wie gewöhnlich hat Iris Klein auch prompt eine Antwort darauf parat: "Ehemann weg, Haus und Hunde weg, jetzt Geld für Renovierungsarbeiten von meinem Haus, welches ich verkauft habe und nur meins war, haben wollen, Auto, welches auf mich läuft und ich zu 80 Prozent bezahlt habe, wegnehmen wollen. (…) Die Familie und die Ehefrau werden entsorgt, damit die Musikkarriere vorangehen kann? Ja, nee, ist klar." Abschließend versieht sie den Post noch mit dem Hashtag "Bullshit".