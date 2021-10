Sie heirateten, ließen sich scheiden und waren dann doch noch zehn Jahre lang zusammen, bevor sie sich endgültig trennten. Nun stirbt der vierte Ehemann von Ivana Trump: Rossano Rubicondi.

Rossano Rubicondi, der ehemalige Ehemann von Ivana Trump, ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Das bestätigte die Ex-Frau von Donald Trump. Der 1972 geborene Rubicondi, der unter anderem als Schauspieler und Model tätig war, war der vierte Ehemann der 72-jährigen Trump. Beide ließen sich 2009 scheiden.

Trump bestätigte dem US-Magazin "People", dass Rubicondi gestorben sei. "Ich bin am Boden zerstört", erklärte sie. Zuvor hatte sich bereits die italienische Moderatorin Simona Ventura bei Instagram von Rubicondi verabschiedet.

Rubicondi und Trump waren rund sechs Jahre lang zusammen, bevor das Paar im Jahr 2008 heiratete. Sie ließen sich aber bereits im Jahr darauf wieder scheiden. Danach fanden sie allerdings erneut zueinander. 2019 trennten sich die beiden endgültig.

Rubicondi war der vierte Ehemann von Ivana Trump, die zuvor unter anderem auch von 1977 bis 1992 mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verheiratet war. Im Gespräch mit "Page Six", der Promiseite der "New York Post", erklärte sie 2019: "Ich bin wieder eine alleinstehende Frau." Rubicondi habe damals viel Zeit in Italien verbracht, sie hingegen in New York, Miami und Saint-Tropez. Die Fernbeziehung habe einfach nicht funktioniert.