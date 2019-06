Ivana Trump möchte "einfach nur frei sein". Aus diesem Grund trennt sie sich zum wiederholten Male von ihrem 23 Jahre jüngeren Ex-Ehemann Rossano Rubicondi. Jetzt ist die 70-Jährige offenbar wieder glücklicher Single.

Ivana Trump hat sich erneut von ihrem Ex-Ehemann Rossano Rubicondi getrennt. Das berichtet die Seite "Page Six". "Ich bin wieder eine alleinstehende Frau", sagte sie außerdem der Promiseite der "New York Post". Sie habe die Freiheit zu tun, "was ich will, mit wem ich will, und ich kann mir meinen Lebensstil leisten."

Erst kam die Scheidung, jetzt die Trennung. (Foto: imago/Independent Photo Agency)

Rossano Rubicondi, ein italienisches Model, kennt Trump seit vielen Jahren: Sie waren bereits sechs Jahre ein Paar, bevor sie 2008 in Mar-a-Lago heirateten. Die Zeremonie soll damals drei Millionen Dollar gekostet haben. Schon 2009 ließen sie sich scheiden, fanden kurze Zeit später aber wieder zueinander. Ivana Trump war insgesamt bereits viermal verheiratet, unter anderem von 1977 bis 1992 mit dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. Mit ihm hat sie die Kinder Donald Jr., Eric und Ivanka.

"Trennung war freundschaftlich"

Über ihre nun gescheiterte Beziehung mit Ehemann Nummer vier sagte sie "Page Six": "Rossano verbringt viel Zeit in Italien, und ich verbringe viel Zeit in New York, Miami und St. Tropez, und er muss arbeiten." Die Fernbeziehung habe einfach nicht funktioniert. "Wir hatten eine gute Zeit und sind Freunde. Die Trennung war freundschaftlich." Rubicondi soll auch als Schauspieler und Geschäftsmann tätig sein.

Noch mal heiraten will Ivana Trump nicht: "Ich bin durch damit. Man heiratet, weil man eine Familie will. Ich habe drei Kinder und Enkelkinder. Ich will einfach nur frei sein, und da hingehen, wo ich will und mit wem ich will. Ich will eine freie Frau sein." Nach ihrer Model-Karriere hatte Trump unter anderem mehrere Bücher veröffentlicht sowie ihre eigene Parfüm- und Schmuck-Kollektion verkauft.