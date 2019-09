Klimaschutz, die Verbündeten oder die Wahrheit mögen es nicht sein. Aber eins hat in der Familie Trump dann doch Gewicht: die Frisur. Kein Wunder also, dass alle Welt darüber spricht, wenn Ivanka Trump auf einmal mit einer neuen Haarpracht um die Ecke kommt. Was bezweckt sie damit nur?

"Mein Baby war beim Frisör, jetzt hat sie einen Freund weniger", heißt es in einem Hit der Ärzte. Doch wir gehen mal davon aus, dass Ivanka Trump zumindest bei ihrem Daddy mit ihrer neuen Frisur punkten wird.

So neu ist sie an sich allerdings gar nicht. Vor 14 Jahren trug Ivanka Trump ihre Haare nämlich auch schon einmal kürzer. Doch wenn man die gefühlten Fakten zur Grundlage nimmt, dann hat man sie noch nie mit einer anderen Frisur gesehen als ihrer langen blonden Mähne. Aber damit ist nun Schluss. Neuerdings trägt die Tochter und Beraterin von US-Präsident Donald Trump wieder einen feschen Bob. Die Frage ist nur: Warum eigentlich?

Durchdachter Stilbruch?

Dass sich die 37-Jährige ihre blonde und immer perfekt geglättete Mähne zum modernen Bob schneiden ließ, könne nicht nur aus einer Laune heraus geschehen sein, mutmaßen einige. Vielmehr sei jedes Outfit und jeder Stilbruch bei den Trump-Frauen bis ins Kleinste durchdacht und geplant. Das ließen auch die Stylisten von Ivanka und "First Lady" Melania Trump in der Vergangenheit bereits durchblicken.

Will Ivanka Trump mit ihrer Frisur von irgendetwas ablenken? Die Frage ist nur: von was? In den sozialen Netzwerken, aber auch diversen Medien wird darüber wild spekuliert. Eine These etwa lautet, sie wolle die Aufmerksamkeit von der Vergangenheit ihres einstigen Modelabels nehmen, das wegen der Produktion unter prekären Bedingungen in Billiglohnländern wie Bangladesch und China in die Kritik geraten war. Schließlich ging es bei Ivanka Trumps Besuch in Kolumbien, wo sie sich erstmals mit der neuen Haarpracht zeigte, unter anderem um globale Frauenrechte und wirtschaftliches Wachstum in den ärmeren Ländern.

Frisur als Zeichen der Souveränität?

Oder dient Ivanka Trumps neue Frisur vielleicht dem Zweck, ihre so sehr herbeigesehnte Souveränität zu unterstreichen? Der unbedingte Wille, als wichtiger Teil der Trump-Politik anerkannt zu werden, lässt sich auch an einem ihrer jüngsten Tweets erkennen. Von ihrem Besuch in Kolumbien veröffentlichte sie Fotos, die anmuten, als wäre sie der Mittelpunkt eines Staatsempfangs - dabei ist sie offiziell gar keine Politikerin, sondern nur Beraterin.

Ivanka Trump ist das zweitälteste Kind des US-Präsidenten, der insgesamt fünf Nachkommen hat. Ivanka stammt wie die Söhne Donald Jr. und Eric aus Donald Trumps erster Ehe mit Ivana Trump. Tochter Tiffany zeugte der Präsident mit seiner zweiten Ehefrau Marla Maples. Mit Melania Trump, seiner mittlerweile dritten Gattin, bekam Donald Trump 2006 Sohn Barron.