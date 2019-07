Was schenkt man einer der reichsten Sängerinnen der Welt zum Geburtstag? Etwas Materielles oder etwas Persönliches? Am besten von allem ein bisschen, dachte sich wohl Alex Rodriguez. Zum Geburtstag seiner Verlobten, Jennifer Lopez, scheute der ehemalige Baseball-Star keine Kosten und Mühen.

Ein Megastar verdient natürlich ein Mega-Geschenk zum Geburtstag. Aber was schenkt man einer der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt, die schon alles hat, was sie braucht, und sich alles selbst leisten kann? Fragt man Jennifer Lopez' Verlobten, lautet die Antwort: einen Sportwagen. Denn zu ihrem 50. hat der ehemalige Baseball-Star Alex Rodriguez keine Kosten und Mühen gescheut und seine Zukünftige mit einem neuen Flitzer überrascht - natürlich in rot.

Wie das Promiportal "TMZ" berichtet, überreichte der Ex-Sportler mit dem Spitznamen A-Rod seiner Traumfrau wenige Stunden vor ihrer extravaganten Geburtstagsparty in Miami einen Porsche 911 GTI. Sage und schreibe 140.000 Dollar soll die Benzinkutsche gekostet haben - ein richtiges Schnäppchen für einen der bestbezahlten Ex-Yankees-Spieler überhaupt. Wenig später wurde die "Love Don't Cost A Thing"-Sängerin bei einer Spritztour gesichtet.

Doch das war nicht das einzige Geschenk, das A-Rod für J.Lo besorgt hatte. Auf Instagram teilte der 43-Jährige eine Fotosammlung, die Ausschnitte aus ihrem gemeinsamen Leben enthält. "Hi Baby Girl, ich möchte dir nur alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ich kann es nicht glauben, Baby Girl", säuselt er in seiner Videobotschaft. "Seitdem wir zusammen sind, gibst du mir das Gefühl, dass jeder Tag mein Geburtstag ist."

"Ich weine ..."

Er bedanke sich für ihre Leidenschaft und Energie, ihre Inspiration und ihr unendliches Streben, bei allem die Beste zu sein, fährt er fort. "Du bist einfach die beste Partnerin im Leben. Die beste Tochter, die beste Mutter, die beste Performerin." Mit solch einem Gefühlsausbruch hatte J.Lo wohl nicht gerechnet. "Ich weine ... Ich liebe unser Leben ... Ich liebe dich so sehr ... Danke, mein wunderschöner Macho", kommentierte die Sängerin den Post ihres Verlobten.

Nach den beiden Überraschungen ließ das Geburtstagskind es noch so richtig krachen. Zu Gast auf dem Anwesen der Latino-Sängerin Gloria Estefan auf Star Island wurde gefeiert, was das Zeug hält - natürlich mit der Crème de la Crème aus dem Musikbusiness. So sorgten unter anderem DJ Khaled, DJ Cassidy Fat Joe und Ashanti und J.Lo selbst für viele Beats, zu denen die Gäste ausgiebig tanzen - und twerken - konnten. Auch da hatte A-Rod noch eine Überraschung für seine Traumfrau: Auf mehreren großen Tafeln ließ er alle 250 Gäste Wünsche und Grüße an Lopez verewigen - die beim Betrachten sofort in Tränen ausbrach.