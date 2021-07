Kurz vor ihrem 50. Geburtstag im September lüftet Jada Pinkett Smith jetzt das Geheimnis, was sich unter ihrem charakteristischen Turban verbirgt - nämlich nichts mehr. Und auch ihr Mann Will Smith zeigt sich plötzlich mit einer ganz anderen Frisur.

Haarverlust macht vielen Frauen zu schaffen. Auch Hollywood-Superstars bleiben davon nicht verschont. Jada Pinkett Smith machte deshalb jetzt kurzen Prozess und trennte sich von ihren Haaren. Unterstützung bekam sie von ihrer Tochter Willow, die ein Foto von den beiden auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte und ihre Mutter mit Komplimenten überschüttete.

Die Ehefrau von Schauspieler Will Smith sprach schon 2018 bei ihrer Facebook-Talkshow "Red Table Talk" über ihren Haarausfall. Es sei beängstigend gewesen, als ihr das erste Mal büschelweise Haare ausfielen. Damals sagte sie dazu: "Das war einer dieser Momente in meinem Leben, in dem ich buchstäblich vor Angst gezittert habe."

In den letzten Jahren zeigte sich die 49-Jährige daher meist mit Kurzhaar-Frisuren oder mit einem Turban. Der Grund für ihren Haarverlust konnte nicht festgestellt werden. Mit einem Turban fühlte sie sich dann aber wie eine "Königin".

Kurz vor ihrem 50. Geburtstag bekräftigte sie ihre Tochter Willow darin, den nächsten logischen Schritt zu gehen und sich von ihren wenigen verbliebenen Haaren zu trennen. Und nicht nur aus der eigenen Familie gab es Komplimente für die neue Frisur, auch ihre Fans in den sozialen Medien finden Jada Pinkett Smith wunderschön - egal, ob mit oder ohne Haare.

Auch Will Smith zeigt sich mit neuer Frisur

Während Mrs. Smith sich von ihren Haaren trennt, wagt Mr. Smith eine radikale Farb-Veränderung. Eigentlich kennt man Schauspieler Will Smith ja nur mit perfekter Frisur. Im gemeinsamen Familienurlaub präsentiert er sich nun jedoch überraschend natürlich.

Vollkommen ergraut und etwas zottelig kommt der Hollywood-Beau daher. Fast hätte man ihn nicht erkannt. Den Schnappschuss auf Instagram veröffentlicht hat Elizabeth Woods, eine Freundin der Familie. Will und Jada befinden sich gerade mit Familie und Freunden im Urlaub, um den 23. Geburtstag ihres Sohnes Jaden zu feiern.

Es scheint fast so, als würde die gesamte Familie Pinkett-Smith auf die üblichen Hollywood-Beauty-Standards pfeifen. Frei nach dem Motto "Natur pur" kann sie damit in Zukunft wahrscheinlich auch eine Menge Friseurkosten sparen.