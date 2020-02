Rapper Jan Delay hat den Führerschein in der Tasche. Nachdem er die praktische Prüfung besteht, ist die Erleichterung groß. Der 44-Jährigte teilt auf Instagram ein Foto dieses besonderen Moments. Gleichzeitig warnt er die anderen Autofahrer vor seinen Fahrkünsten.

Da weiß einer, wie man sich freut: Rapper Jan Delay ("Oh Jonny") macht ab sofort die Straßen unsicher. Mit 44 Jahren bestand er seine praktische Führerscheinprüfung und teilte die Freude darüber mit seinen Social-Media-Followern. Auf Instagram postete der gebürtige Hamburger einen freudigen Schnappschuss, auf dem er vor dem Fahrschulauto stehend seine vorläufige Fahrerlaubnis in die Höhe hält. Fans und prominente Kollegen freuen sich in der Kommentarzeile mit ihm.

"Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Ich hab ihn!!!" Mit diesem Ausdruck purer Freude beginnen die Zeilen, mit denen Jan Delay sein Foto betitelte. "Schweissrücken, Übelkeit und Trockenmaul des Grauens, während der Prüfung und seit Tagen schon mies Schiss gehabt", schrieb er weiter und fügte hinzu, er sei nun "so erleichtert". Abschließend warnte er die Autofahrer "im Raum Hamburg und Berlin" scherzhaft vor seinen neu erworbenen Fahrkünsten: "Äußerst vorsichtig fahren: Ich könnte unterwegs sein."

Den lustigen Post des deutschen Rap-Stars kommentierten einige seiner Follower mit ebenso witzigen Sätzen wie "Endlich den Tourbus umparken können" oder "Mütter holt die Kinder rein, der Janni hat den Führerschein". Unter den Instagram-Nutzern, die sich mit dem 44-jährigen Musiker freuten, waren auch einige Rap-Kollegen. So schrieb zum Beispiel McFitti (44, "Schöne Mädchen"): "Haha. Lass Rennen machen an der Ampel." Kool Savas (45, "Das Urteil") kommentierte: "Dicka Glückwunsch!"