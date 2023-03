Eigentlich soll Jane Birkin im März gleich drei Mal in Deutschland als Sängerin auf der Bühne stehen. Nun aber muss sie die komplette Tournee vorerst absagen. Gesundheitliche Probleme machen ihr zu schaffen.

Sorge um Jane Birkin: Die englisch-französische Sängerin muss ihre für die nächsten zwei Monate geplanten Konzerte absagen. Der Grund seien "gesundheitliche Probleme", schreibt der Veranstalter Semmel Concerts unter anderem via Instagram. Auch drei Deutschlandkonzerte der 76-Jährigen fallen demnach aus.

So können die angekündigten Shows "am 24. März in der Elbphilharmonie Hamburg, am 26. März in der Münchner Isarphilharmonie und am 29. März im Friedrichstadt-Palast leider nicht wie geplant stattfinden". Ersatztermine seien bislang nicht geplant.

Ticketrückgabe möglich

"Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden", so Semmel Concerts. Weitere Details zu Birkins aktuellem Gesundheitszustand sind nicht bekannt.

Birkin, die neben ihrer Gesangskarriere auch in vielen Filmen mitspielte, hat in ihrer langjährigen Karriere mehr als 20 Alben veröffentlicht. Ihre letzte Platte "Oh! Pardon tu dormais ..." erschien 2020. Ihre letzte Hauptrolle verkörperte sie 2016 im Schweizer Film "Die Frau und der Schnellzug".